На Одещині посеред зими вирощують капусту у відкритому ґрунті

Зміни клімату докорінно змінюють методи вирощування овочів в Україні. Особливо яскраво видно зміни на півдні України, де просто неба у січні росте капуста.

Яким чином капуста росте взимку

Білоголова капуста, яка не була зібрана восени, на Одещині продовжує рости та набирати масу головок, повідомляє 24 Канал із посиланням на TikTok міжнародного консультанта з овочівництва Павла Булгакова.

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Експерт зазначив, що через зміни клімату капуста продовжує рости навіть узимку. І з урахуванням ціни на цю продукцію, вирощування такої капусти є цікавим, попри ризики. Експерт зауважив, що були приморозки і зовнішнє листя лослин отримало пошкодження морозом, але листя, що формує головку – у прекрасному стані та продовжує рости.

У листопаді головки мали вагу 100 – 150 грамів, зараз – понад кілограм. І саме головне знаєте що? Ніяких вам шкідників! Ні білокрилки, ні попелиць, ні тлі,

– зауважує Булгаков.

Наприкінці січня 2025 року в Одеській області денна температура становила від +3 до +12 градусів Цельсія, вночі вона знижувалася до від +6 до -1 градуса Цельсія. За словами агроексперта, на полях ще буде проводитись збір капусти.