Ціни на картоплю в Україні почали падати: яка вартість у супермаркетах

На українському ринку вартість картоплі за останній тиждень почала знижуватися. Виробники намагаються реалізувати продукцію, що не придатна для зберігання.

Ціни на картоплю почали опускатися

Цього тижня в Україні почали знижуватися ціни на картоплю, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Експерти зазначають, що минулого тижня виробникам ще вдавалося утримувати відпускні ціни, проте вже на початку поточного тижня стало очевидно, що при рівні цін реалізувати обсяги, що не підлягають зберіганню, до настання морозів буде вкрай складно.

Тому виробники картоплі на середину тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни, намагаючись відродити інтерес гуртовиків до свого товару.

Так, зараз фермери в основних регіонах виробництва готові відвантажувати якісну картоплю по 7 – 13 гривень за кілограм (17 – 31 цент за кілограм), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас власники якісної картоплі на сьогодні вважають за краще не поспішати з реалізацією наявних обсягів продукції, очікуючи на поліпшення цінової ситуації на ринку. Варто додати, що в умовах, що склалися, ціни на картоплю на ринку України на цю мить вже в середньому на 58% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Скільки коштує картопля у супермаркетах?

Згідно з даними "Мінфіну", в українських супермаркетах встановилися такі ціни на картоплю:

Auchan 15,30 гривні за кілограм;

15,30 гривні за кілограм; Megamarket 15,90 гривні за кілограм;

15,90 гривні за кілограм; АТБ 11,99 гривні за кілограм;

11,99 гривні за кілограм; Сільпо 18 гривень за кілограм;

18 гривень за кілограм; Varus 13,90 гривні за кілограм.

