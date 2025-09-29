Ціни на картоплю у Молдові та Україні впали: що цьому посприяло
- Фермери в Молдові та Україні зібрали високий урожай картоплі, що призвело до падіння цін на неї до трирічного мінімуму.
- Ціни на картоплю в Україні становлять 7-8 гривень за кілограм, тоді як у Молдові – 11-14 гривень, причому фермери сподіваються на підвищення цін у холодний період.
Цього року у Молдові та Україні фермери зібрали доволі хороший врожай картоплі. Через це ціни на популярний овоч стрімко пішли униз.
Ціни на картоплю впали
Експерт компанії Expert Agroteh Сергій Алба розповів, що у поточному році фермери Причорноморського регіону отримали високий урожай картоплі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Logos Press. В результаті ціни на неї вже оновили трирічний мінімум.
Він зазначив, що велика кількість спеціалізованих картоплярських господарств Молдови отримали врожайність картоплі близько 70 – 80 тонн з гектара. Тобто товарний ресурс на поточний сезон тільки великих сільгосппідприємств оцінюється в багато десятків, якщо не сотні тисяч тонн картоплі.
Експерт підкреслив, що останніми роками в Молдові площі під картоплею знижувалися, але якщо припустити, що поточного року вони склали 15 тисяч гектар, з яких лише третина знаходиться у професійних господарствах, то місцеве виробництво картоплі в Молдові цього року перевищить 200 тисяч тонн. З цього обсягу не менше двох третин можна буде віднести до категорії товарної картоплі.
Зверніть увагу! На цю мить максимальна закупівельна гуртова ціна фермерської картоплі в Молдові становить у середньому близько 4,5 – 5,5 лея за кілограм (11 – 14 гривень за кілограм). Водночас у вересні минулого року ціна була в 1,5 раза вищою.
Що з цінами на картоплю в Україні?
У сусідній Україні за картоплю трейдери пропонують фермерам ще менше, у перерахунку на валюту РМ – близько 3,1 – 3,2 лея за кілограм (7 – 8 гривень).
За даними "Мінфіну", ціни на картоплю у супермаркетах коливаються від 12,90 до 18,90 гривні за кілограм.
Однак у короткостроковій перспективі постачання ще дешевшої української картоплі на молдовський гуртовий ринок малоймовірні через дорогу логістику,
– говорить фахівець.
Він додає, що значні обсяги картоплі молдовські фермери закладають на зберігання в надії на підвищення цін у холодний період року.
