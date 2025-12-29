В Україні разом з попитом впали ціни на картоплю

На українському ринку картоплі цього тижня зафіксовано спад торгівельної активності та зниження відпускних цін попри передсвяткові очікування фермерів. Ослаблення споживчого попиту й стабільні постачання з господарств уже опустили ціни на картоплю в середньому на 10%.

Ціни на картоплю знизились протягом минулого тижня

Протягом минулого тижня на ринку картоплі в Україні відзначалось зниження торгівельної активності, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Попри надії фермерів на те, що ця продукція напередодні новорічних свят вкотре зросте в ціні, відпускні ціни на картоплю в Україні почали знижуватися.

Гуртові компанії, своєю чергою, не бачать причин для підвищення цін та збільшення обсягів закупівель даного бульбоплоду, оскільки попит з боку споживачів на цю продукцію помітно знизився.

Так, на сьогодні якісна картопля надходить у продаж у діапазоні 6 – 12 гривень за кілограм (14 – 29 центів за кілограм), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Приводом для незначного зниження цін у цьому сегменті стало як ослаблення попиту на картоплю, так і стабільні постачання цієї продукції з місцевих господарств. При цьому більшість ключових гравців ринку відзначають досить низькі якісні характеристики картоплі, що, своєю чергою, вплинуло на темпи збуту цієї продукції на внутрішньому ринку.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що нині картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 61% дешевше, ніж наприкінці грудня минулого року.

