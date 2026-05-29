Європа ризикує знову потонути в картоплі: фермери будуть істотно скорочувати посіви

Європейський картопляний ринок входить у сезон 2026/2027 під тиском надлишкової пропозиції та слабкого попиту. Додаткові проблеми для виробників створює скорочення експорту до країн Перської затоки через конфлікт на Близькому Сході.

Європейські виробники скорочують площі під картоплею

Новий картопляний сезон у Європі стартує на тлі складної ринкової ситуації, повідомляє Mintec. Після року значного перевиробництва та падіння попиту фермери зіткнулися з обмеженими можливостями продажу продукції.

Учасники ринку зазначають, що ситуація настільки складна, що частина виробників готова фактично безкоштовно відвантажувати картоплю, аби лише звільнити сховища від залишків урожаю.

На цьому тлі асоціація виробників картоплі Північно-Західної Європи (NEPG) вкотре закликала фермерів обережно підходити до планування посівних площ. У галузі наголошують, що виробники мають висаджувати лише ті обсяги, які реально можна продати за прийнятною ціною.

Перші оцінки свідчать про скорочення площ у ключових країнах-виробниках. У Німеччині площі під картоплею прогнозують на рівні 280,4 тисячі гектарів, що на 7,1% менше, ніж торік. У Франції очікується зменшення на 5,2%, хоча це все одно буде один із найбільших показників в історії.

Ринок побоюється нового надлишку продукції

Більш відчутне скорочення прогнозують у Бельгії. У Фландрії площі можуть зменшитися приблизно на 19%, а загальне скорочення по країні оцінюють у 14,5% у річному вимірі.

Втім, частина учасників ринку вважає, що цього недостатньо для стабілізації ситуації. За попередніми оцінками, для відновлення балансу між попитом і пропозицією площі під картоплею потрібно скоротити щонайменше на 10 – 15%.

Європейська комісія у травневому бюлетені JRC MARS прогнозує зниження виробництва картоплі в Європейському Союзі на 4% порівняно з минулим роком. Однак цей показник залишається близьким до середнього рівня за останні п’ять років, що не дає гарантій уникнення нового профіциту.

Для Бельгії, одного з провідних виробників картоплі в Європі, прогнозують зменшення врожаю на 8% у річному вимірі.

Додатковим викликом для ринку став конфлікт на Близькому Сході, який обмежує доступ до країн Перської затоки – одного з ключових напрямків експорту європейської замороженої картопляної продукції.

Попередні сигнали свідчать про помітне скорочення продажів. Частина вантажів не доходить до кінцевих ринків і повертається постачальникам. Зокрема, імпорт замороженої картоплі фрі до Бахрейну у березні впав на 61% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У Польщі закликають бойкотувати імпортну картоплю: фермери звинувачують Німеччину

Водночас польські фермери невдоволені через падіння цін на картоплю та зростання імпорту, особливо з Німеччини, що викликає критику. Уряд Польщі запустив кампанію "Польська картопля", щоб підтримати місцевих виробників та зменшити залежність від імпортної продукції.

Причиною напруження стали не лише низькі ціни, а й зростання імпорту. У 2025 році Польща зібрала рекордний урожай картоплі – приблизно на 18% більше, ніж роком раніше. Водночас імпорт зріс ще на 16%, посилюючи тиск на внутрішній ринок.