Ціни на каву знизились вперше з листопада: що стимулювало здешевшання

Останні кілька років вартість кави постійно зростала з різних причин. Однак наразі ціни на світових біржах пішли вниз завдяки погодному чиннику і ринковим очікуванням.

Вартість кави знизилась вперше за довгий час

Ціни на каву арабіка на біржі Нью-Йорку впали до найнижчого рівня за сім місяців, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Завдяки сухій погоді прискорився збір врожаю в Бразилії на тлі побоювань з приводу слабкого попиту.

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У виданні зазначають, що найактивніший контракт впав на цілих 4,2% до 2,796 долара за фунт. Ф'ючерси на робусту впали на цілих 4,4% у Лондоні, ненадовго продовживши падіння після того, як президент США Дональд Трамп заявив про досягнення торговельної угоди з В'єтнамом, найбільшим у світі виробником зерен, що використовуються для розчинної кави.

За даними Cooxupe, найбільшого кавового кооперативу країни, станом на кінець червня у Бразилії було зібрано близько 31% врожаю арабіки, що менше, ніж 42% за аналогічний період минулого року.

Зверніть увагу! Втім, метеоролог Брендон Фокс прогнозує, що протягом наступних п'яти днів очікується суха погода, що має ще більше сприяти збільшенню врожаю. Це відбувається після періоду холодної погоди минулого тижня, хоча райони вирощування кави уникли сильних заморозків.

Трейдер Sucafina Ілля Бизов пише, що нещодавнє зниження цін свідчить про те, що значна частина премії за ризик погоди зникає з ринку: "Її все ще можна повернути, якщо прогнози похолодають".

Ф'ючерси впали більш ніж на 33% від своїх лютневих максимумів, що зумовлено кращими перспективами виробництва в Бразилії. Попередні звіти свідчать про відновлення врожайності та вищий відсоток крупніших бобів, ніж у попередньому сезоні, йдеться у щотижневому звіті Sucafina.

Важливо! Очікується, що цьогоріч світовий попит знизиться на 0,5%, оскільки роздрібні ціни залишаються високими, попри нещодавнє падіння цін на зелену каву, сказав голова групи з сільськогосподарських товарів Rabobank Карлос Мера.