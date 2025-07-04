Ціни у супермаркетах не радують: як розпочався сезон кавунів в Україні

Цього тижня в Україні почали продаватись кавуни з місцевих господарств. Однак ціни на соковиту ягоду у магазинах не дуже порадували покупців.

Скільки коштують кавуни в українських супермаркетах

Українські фермери півдня та Закарпаття почали постачати вітчизняні кавуни на ринки України, повідомляє 24 Канал. Також кавуни потрапили і на прилавки супермаркетів популярних українських мереж.

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Журналісти 24 Каналу дослідили ціни за кілограм кавуна у магазинах:

АТБ 29,89 гривні за кілограм;

29,89 гривні за кілограм; Сільпо 32,40 гривні за кілограм;

32,40 гривні за кілограм; Novus 36,99 гривні за кілограм;

36,99 гривні за кілограм; Metro 25,90 гривні за кілограм;

Сезон розпочався дещо раніше

Раніше аналітики EastFruit повідомляли, що сезон баштанних розпочався приблизно в ті ж терміни, що й рік тому, але поки що великими гуртовими партіями продукцію відпускають нечисленні господарства.

Експерти повідомляли, що нині основні продажі кавунів проводять за ціною 20 – 28 гривень за кілограм (48 – 67 центів за кілограм), водночас обсяги пропозиції на цю мить вельми незначні. Експерти зазначають, що на сьогодні відпускні ціни на перші партії кавунів у середньому на 10% вищі, ніж на початку минулого сезону.

Важливо! За словами учасників ринку, масовий продаж кавунів в Україні розпочнеться ближче до середини липня. Фермери не виключають різкого зниження ціни на баштанні найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств.