Ціни у супермаркетах не радують: як розпочався сезон кавунів в Україні
- Ціни на кавуни в українських супермаркетах варіюються від 25,90 до 36,99 гривні за кілограм.
- Масовий продаж кавунів очікується ближче до середини липня, що може призвести до зниження цін.
Цього тижня в Україні почали продаватись кавуни з місцевих господарств. Однак ціни на соковиту ягоду у магазинах не дуже порадували покупців.
Скільки коштують кавуни в українських супермаркетах
Українські фермери півдня та Закарпаття почали постачати вітчизняні кавуни на ринки України, повідомляє 24 Канал. Також кавуни потрапили і на прилавки супермаркетів популярних українських мереж.
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Журналісти 24 Каналу дослідили ціни за кілограм кавуна у магазинах:
- АТБ 29,89 гривні за кілограм;
- Сільпо 32,40 гривні за кілограм;
- Novus 36,99 гривні за кілограм;
- Metro 25,90 гривні за кілограм;
Сезон розпочався дещо раніше
Раніше аналітики EastFruit повідомляли, що сезон баштанних розпочався приблизно в ті ж терміни, що й рік тому, але поки що великими гуртовими партіями продукцію відпускають нечисленні господарства.
Експерти повідомляли, що нині основні продажі кавунів проводять за ціною 20 – 28 гривень за кілограм (48 – 67 центів за кілограм), водночас обсяги пропозиції на цю мить вельми незначні. Експерти зазначають, що на сьогодні відпускні ціни на перші партії кавунів у середньому на 10% вищі, ніж на початку минулого сезону.
Важливо! За словами учасників ринку, масовий продаж кавунів в Україні розпочнеться ближче до середини липня. Фермери не виключають різкого зниження ціни на баштанні найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств.