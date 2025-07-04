В Україні почали продавати місцеві кавуни

На українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів урожаю 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. На сьогодні до збирання цих баштанних приступили фермери південних областей та Закарпаття.

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Сезон баштанних розпочався приблизно в ті ж терміни, що й рік тому, але поки що великими гуртовими партіями продукцію відпускають нечисленні господарства.

Так, нині основні продажі кавунів проводяться за ціною 20 – 28 гривень за кілограм (48 – 67 центів за кілограм), при цьому обсяги пропозиції на цю мить вельми незначні. Експерти зазначають, що на сьогодні відпускні ціни на перші партії кавунів у середньому на 10% вищі, ніж на початку минулого сезону.

Зверніть увагу! За словами учасників ринку, масовий продаж кавунів в Україні розпочнеться ближче до середини липня. При цьому фермери не виключають різкого зниження ціни на баштанні найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств.