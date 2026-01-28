Експорт ріпакового шроту з України зріс на 70%: Китай став найбільшим імпортером

У першій половині 2025/26 маркетингового року Україна суттєво наростила експорт ріпакового шроту, досягнувши одного з найвищих показників за всю історію. На тлі слабкого попиту в Європейському Союзі українські трейдери переорієнтувалися на азійські ринки, насамперед на Китай.

Експорт ріпакового шроту зріс

За підсумками липня – грудня 2025/26 маркетингового року експорт ріпакового шроту з України зріс на 70% у порівнянні з аналогічним періодом минулого сезону – до 340 тисяч тонн, повідомляє UkrAgroConsult. Це другий за величиною результат для першої половини сезону за весь час спостережень після рекорду 2023/24 маркетингового року.

Зростанню експорту сприяло збільшення обсягів переробки ріпаку, які у першій половині сезону майже досягли 800 тисяч тонн. Така динаміка стала наслідком запровадження експортного мита на ріпак у розмірі 10 відсотків, а також покращення маржі переробки.

Водночас реалізація ріпакового шроту традиційно ускладнена через низький рівень внутрішнього споживання. Щоб уникнути накопичення запасів, компанії часто змушені знижувати ціни. Додатковим стримувальним фактором став слабкий імпортний попит з боку Європейського Союзу, який у цьому сезоні має значний власний урожай ріпаку та активно імпортує дешеву канадську канолу.

Куди йде найбільше експорту?

У результаті в першій половині 2025/26 маркетингового року Україна скоротила експорт ріпакового шроту до Європейського Союзу зі 171 до 71 тисячі тонн, тоді як Канада наростила поставки до 436 тисяч тонн, майже не експортувавши цю продукцію торік.

За таких умов українські компанії переорієнтувалися на альтернативні ринки збуту, зокрема на Китай, який відчуває дефіцит ріпакового шроту через обмеження імпорту канадського продукту. Постачання з України рекордних 155 тисяч тонн вивели Китай на перше місце серед імпортерів українського ріпакового шроту.

Водночас основну частку китайського імпорту наразі формують поставки з Росії, Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Аналітики застерігають, що можливе покращення торговельних відносин між Китаєм і Канадою та взаємне зниження мит може найближчим часом знизити привабливість китайського ринку для українського продукту.

