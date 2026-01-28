Экспорт рапсового шрота из Украины вырос на 70%: Китай стал крупнейшим импортером

В первой половине 2025/26 маркетингового года Украина существенно нарастила экспорт рапсового шрота, достигнув одного из самых высоких показателей за всю историю. На фоне слабого спроса в Европейском Союзе украинские трейдеры переориентировались на азиатские рынки, прежде всего на Китай.

Экспорт рапсового шрота вырос

По итогам июля – декабря 2025/26 маркетингового года экспорт рапсового шрота из Украины вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона – до 340 тысяч тонн, сообщает UkrAgroConsult. Это второй по величине результат для первой половины сезона за все время наблюдений после рекорда 2023/24 маркетингового года.

Росту экспорта способствовало увеличение объемов переработки рапса, которые в первой половине сезона почти достигли 800 тысяч тонн. Такая динамика стала следствием введения экспортной пошлины на рапс в размере 10 процентов, а также улучшение маржи переработки.

В то же время реализация рапсового шрота традиционно затруднена из-за низкого уровня внутреннего потребления. Чтобы избежать накопления запасов, компании часто вынуждены снижать цены. Дополнительным сдерживающим фактором стал слабый импортный спрос со стороны Европейского Союза, который в этом сезоне имеет значительный собственный урожай рапса и активно импортирует дешевую канадскую канолу.

Куда идет больше всего экспорта?

В результате в первой половине 2025/26 маркетингового года Украина сократила экспорт рапсового шрота в Европейский Союз со 171 до 71 тысячи тонн, тогда как Канада нарастила поставки до 436 тысяч тонн, почти не экспортировав эту продукцию в прошлом году.

При таких условиях украинские компании переориентировались на альтернативные рынки сбыта, в частности на Китай, который испытывает дефицит рапсового шрота из-за ограничения импорта канадского продукта. Поставки из Украины рекордных 155 тысяч тонн вывели Китай на первое место среди импортеров украинского рапсового шрота.

В то же время основную долю китайского импорта пока формируют поставки из России, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Аналитики предостерегают, что возможное улучшение торговых отношений между Китаем и Канадой и взаимное снижение пошлин может в ближайшее время снизить привлекательность китайского рынка для украинского продукта.

