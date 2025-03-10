Торгова війна розгорається: Китай запровадив мита на агротовари з Канади

Китайська влада запровадила торгові мита на агротовари з Канади. Це відбулося після запровадження відповідних мит Канадою ще у жовтні минулого року.

Китай запровадив мита проти Канади

У суботу Китай оголосив про запровадження мит на канадську сільськогосподарську та харчову продукцію, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Сума мит складає понад 2,6 мільярда доларів.

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Нові тарифи запровадили у відповідь на мита, запроваджені Оттавою в жовтні. Збори, оголошені міністерством торгівлі та набудуть чинності 20 березня, відповідають імпортним митам у розмірі 100% і 25%, які Канада встановила на вироблені в Китаї електромобілі та вироби зі сталі та алюмінію трохи більше чотирьох місяців тому.

Китай застосує 100% мито на імпорт канадської ріпакової олії, макухи та гороху в розмірі трохи більше 1 мільярда доларів, а також 25% мито на канадські водні продукти та свинину на суму 1,6 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Китай є другим за величиною торговим партнером Канади, значно відстаючи від Сполучених Штатів. За даними китайської митниці, у 2024 році Канада експортувала товарів на 47 мільярдів доларів.