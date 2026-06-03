Японія може залишитися без бананів: несподівана причина вже б'є по цінах

Японія зіткнулася із загрозою дефіциту бананів через нестачу етилену — газу, необхідного для дозрівання фруктів після імпорту. Причиною проблеми стали перебої з постачанням нафти на тлі конфлікту на Близькому Сході, які вже впливають на ціни та логістику.

Чому Японія ризикує залишитися без бананів

Японський ринок бананів опинився під загрозою через дефіцит етилену – газу, який використовується для дозрівання фруктів після їхнього ввезення до країни, повідомляє Bloomberg. Банани транспортують зеленими, а вже після прибуття поміщають у спеціальні камери, де під впливом етилену вони набувають звичного для споживачів вигляду та смаку.

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Проблема виникла через скорочення запасів нафти та нафтопродуктів, з яких виробляється етилен. Після порушення судноплавства через Ормузьку протоку, якою проходить значна частина світових поставок нафти, Японія зіткнулася з гострою нестачею нафтохімічної сировини.

Минулого року країна імпортувала близько 1 мільйона тонн бананів, тому цей фрукт є одним із найпопулярніших продуктів у японських домогосподарствах. За оцінками представників галузі, нинішня нестача нафтової сировини стала найсерйознішою за останні пів століття.

Виробники намагаються уникнути дефіциту

Представники бананової галузі запевняють, що поки що продукція продовжує надходити на полиці магазинів. Деякі імпортери змогли сформувати запаси етилену на два-три місяці вперед, однак ризики для ринку залишаються високими.

Крім дефіциту самого газу, компанії стикаються зі зростанням витрат на пальне, пакування та перевезення. Це створює додатковий тиск на роздрібні ціни. За офіційними даними, вартість бананів у Японії вже зросла більш ніж на 30% порівняно з 2022 роком.

Особливість бананів полягає в тому, що без етилену вони не можуть нормально дозріти, залишаються твердими та зрештою псуються. Хоча цей газ використовують також для авокадо та ківі, для них його потрібно значно менше.

Компанії шукають альтернативні рішення

На тлі дефіциту японські компанії почали активно шукати нові джерела етилену. Частина підприємств розглядає альтернативні технології виробництва газу з кукурудзи та іншої біологічної сировини замість традиційних нафтохімічних компонентів.

Одна з провідних компаній з обробки імпортних бананів у Японії повідомила, що її запаси етилену поступово скорочуються, а витрати на окремі компоненти виробництва вже зросли майже в десять разів.

У галузі попереджають: якщо проблема із забезпеченням етиленом затягнеться, банани можуть стати дефіцитним товаром, а їхня доступність для японських споживачів суттєво скоротиться. Водночас уряд країни запевняє, що наявних запасів нафтової сировини має вистачити для покриття внутрішніх потреб щонайменше до наступного року.

Румунія нарощує експорт бананів, попри відсутність власного виробництва

Водночас, ми раніше повідомляли, що Румунія налагодила експорт бананів, що є доволі незвичним явищем для країни, яка не виробляє цей фрукт.