Почему Япония рискует остаться без бананов

Японский рынок бананов оказался под угрозой из-за дефицита этилена – газа, который используется для созревания фруктов после их ввоза в страну, сообщает Bloomberg. Бананы транспортируют зелеными, а уже по прибытии помещают в специальные камеры, где под воздействием этилена они приобретают привычный для потребителей вид и вкус.

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Проблема возникла из-за сокращения запасов нефти и нефтепродуктов, из которых производится этилен. После нарушения судоходства через Ормузский пролив, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти, Япония столкнулась с острой нехваткой нефтехимического сырья.

В прошлом году страна импортировала около 1 миллиона тонн бананов, поэтому этот фрукт является одним из самых популярных продуктов в японских домохозяйствах. По оценкам представителей отрасли, нынешняя нехватка нефтяного сырья стала самой серьезной за последние полвека.

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Производители пытаются избежать дефицита

Представители банановой отрасли уверяют, что пока что продукция продолжает поступать на полки магазинов. Некоторые импортеры смогли сформировать запасы этилена на два-три месяца вперед, однако риски для рынка остаются высокими.

Помимо дефицита самого газа, компании сталкиваются с ростом затрат на горючее, упаковку и перевозку. Это создает дополнительное давление на розничные цены. По официальным данным, стоимость бананов в Японии уже выросла более чем на 30% по сравнению с 2022 годом.

Особенность бананов заключается в том, что без этилена они не могут нормально созреть, остаются твердыми и в конце концов портятся. Хотя этот газ используют также для авокадо и киви, для них его нужно значительно меньше.

Компании ищут альтернативные решения

На фоне дефицита японские компании начали активно искать новые источники этилена. Часть предприятий рассматривает альтернативные технологии производства газа из кукурузы и другого биологического сырья вместо традиционных нефтехимических компонентов.

Одна из ведущих компаний по обработке импортных бананов в Японии сообщила, что ее запасы этилена постепенно сокращаются, а расходы на отдельные компоненты производства уже выросли почти в десять раз.

В отрасли предупреждают: если проблема с обеспечением этиленом затянется, бананы могут стать дефицитным товаром, а их доступность для японских потребителей существенно сократится. В то же время правительство страны уверяет, что имеющихся запасов нефтяного сырья должно хватить для покрытия внутренних потребностей как минимум до следующего года.

Румыния наращивает экспорт бананов, несмотря на отсутствие собственного производства

В то же время, мы ранее сообщали, что Румыния наладила экспорт бананов, что является довольно необычным явлением для страны, которая не производит этот фрукт.