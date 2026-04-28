Експорт сої та ріпаку по-новому: що змінює уряд і кого це зачепить

В Україні планують оновити правила експорту сої та ріпаку, зробивши їх більш прозорими та контрольованими. Нові механізми торкнуться як моніторингу походження продукції, так і використання перехідних залишків.

Нові правила експорту та контроль походження продукції

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства підготувало проєкт постанови, який змінює підхід до моніторингу експорту сої та ріпаку. Документ передбачає більш прозору систему відстеження походження продукції, зокрема через обмін даними з Державним аграрним реєстром і перевірку інформації, зазначеної у висновках Торгово-промислової палати України.

Одним із ключових нововведень стане двоетапне внесення інформації про врожайність. Спочатку аграрії зможуть подавати планові показники, а згодом – уточнювати їх фактичними даними. Водночас кожен показник можна буде внести лише один раз. Також встановлено граничні рівні врожайності: для ріпаку – 5 тонн з гектара, для сої – 3,5 тонни з гектара.

Щоб отримати право на безмитний експорт, виробники повинні пройти верифікацію у Державному аграрному реєстрі. Процедура відбуватиметься автоматично після подання заявки у визначені строки: для ріпаку – з 1 липня 2026 року до 1 квітня 2027 року, для сої – з 1 вересня 2026 року до 1 червня 2027 року.

Що буде із залишками та як зміниться ринок?

Окремо врегульовано питання перехідних залишків. Урожай 2025 – 2026 маркетингового року не враховуватиметься при визначенні обсягів експорту, звільнених від мита у сезоні 2026 – 2027 років. Водночас встановлено дедлайни для експорту: ріпак необхідно реалізувати до 30 червня 2026 року, сою – до 31 серпня 2026 року. На внутрішньому ринку обмежень щодо реалізації немає.

Починаючи з 2027 – 2028 маркетингового року, система автоматично враховуватиме залишки попередніх періодів через Державний аграрний реєстр. Це має мінімізувати маніпуляції та зробити ринок більш передбачуваним.

Крім того, щомісячний моніторинг експорту дозволить перевіряти відповідність між обсягами вирощеної та експортованої продукції. У разі розбіжностей Торгово-промислова палата України буде зобов'язана анулювати відповідні висновки.

Очікується, що такі зміни допоможуть уникнути зловживань і забезпечать, щоб пільгами на безмитний експорт користувалися лише ті агровиробники, які дійсно самостійно виростили продукцію.

Ціни на ріпак пішли вгору: аграрії чекають нових змін на ринку

Ціни на ріпак старого врожаю в Україні зросли до 560–570 доларів США за тонну через підвищений попит, незважаючи на зниження активності торгівлі через сезонне затишшя та логістичні ускладнення.

Новий урожай ріпаку залишається малорухливим через обмежену пропозицію та невизначеність на глобальних ринках, хоча зростання попиту на біодизель підтримує інтерес до цієї культури.

Загалом поки ринок залишається в стані очікування: попит є, але обсяги торгівлі обмежені, а ключові рішення відкладаються до більш стабільної ситуації на світових ринках.