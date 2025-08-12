Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє деякі види бізнесів від сплати кредитних боргів. Такі норми будуть діяти під час воєнного стану.

Фермерам з окупації дозволили не платити кредити та відсотки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12148, який звільняє аграріїв з прифронтових та окупованих територій від сплати кредитів, відсотків та лізингових платежів на період війни та протягом року після її завершення, повідомляє 24 Канал із посиланням на Верховну Раду України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12148, спрямований на захист аграрних підприємців з прифронтових територій України. Документ передбачає звільнення фермерів від фінансових зобов'язань на час активних бойових дій.

Важливо! Новий закон передбачає, що аграрії звільняються від сплати кредитів, відсотків, комісій та лізингових платежів протягом усього періоду війни, а також ще один рік після її офіційного завершення. Пільги поширюються на підприємців, які внаслідок бойових дій або окупації втратили можливість здійснювати господарську діяльність.

Особливу увагу законодавець приділив аграріям, майно яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях або у зонах активних бойових дій. Водночас документ стосується виключно кредитів, оформлених до початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року, за умови, що позичальник не може виконувати свої зобов'язання саме через воєнні наслідки.

Зверніть увагу! Закон набрав чинності 9 серпня 2025 року — наступного дня після його офіційного опублікування. Цей захід має забезпечити фінансову підтримку українського аграрного сектору в умовах тривалої війни та сприяти збереженню сільськогосподарського потенціалу країни.