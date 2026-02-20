Український агроекспорт переорієнтовується: хто у лідерах імпорту цьогоріч

У 2025 році України зменшила обсяги експорту агропродовольства через падіння постачання до Європейського Союзу та складні торгівельні умови. Водночас зросли продажі до країн Африки, а серед найбільших імпортерів уперше лідирує Туреччина.

Український експорт лишився майже незмінним

2025 рік відзначився скороченням обсягів постачання української сільськогосподарської сировини та харчових продуктів на світові ринки. Основними причинами стали зменшення експорту до ЄС через часті зміни торгівельних умов, а також повільніші темпи збирання врожаю, повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов.

Читайте також Експорт української малини скоротився: яка країна купує найбільше

За даними Державної митної служби України, загальна вартість аграрного експорту за підсумками року склала 22,71 мільярда доларів, що на 9% менше, ніж 24,84 мільярда доларів роком раніше.

Готові масштабувати агробізнес? Open Agri Club надає фінансування підприємствам до 1500 Га на вигідних умовах для розвитку підприємств. А разом з коштами ви також отримуєте стратегічне планування, аналіз ґрунтів, сучасні агротехнології та підтримку надійного партнера.

Науковці зазначають, що ключові ринки збуту залишилися без змін, однак скоротилися доходи від експорту до ЄС та країн Азії, тоді як постачання до держав Африки зросли. Експорт до ЄС зменшився на 17% – до 10,8 мільярда доларів, а частка блоку становила 47,6% від загального агроекспорту.

Країни Азії з часткою 30,8% посіли друге місце із показником 7 мільярдів доларів, тоді як експорт до Африки зріс на 8% – до 2,8 мільярда доларів, що забезпечило регіону 12,3%.

Що змінилося серед країн, що імпортують українську продукцію?

У структурі імпортерів відбулися зміни: Туреччина очолила рейтинг із закупівлями на 2211 мільйонів доларів (+33%). Друге місце посіли Нідерланди (1696 мільйонів доларів), третє – Італія (1579 мільйонів доларів). Постачання до Польщі залишилися майже стабільними – 1561 мільйон доларів, а Іспанія знизила закупівлі на 42% – до 1548 мільйонів доларів.

Серед інших важливих покупців української агропродукції – Єгипет, Німеччина, Індія, Китай та Франція. Загалом топ-10 країн забезпечили 57% валютних надходжень від агроекспорту.

Основу експорту традиційно сформували зернові, олії та жири, олійні культури, продукти перероблювання, м’ясо та субпродукти, а також молокопродукти, яйця і мед. На ці групи припало 86% галузевого експорту у грошовому вимірі.

Попри складну безпекову ситуацію в чорноморських портах, початок 2026 року демонструє відносно позитивну динаміку: у січні експорт близько 5 мільйонів тонн продовольства приніс 2 мільярди доларів виторгу. Подальші перспективи залежатимуть від ефективності використання логістики, насамперед морських маршрутів.

Експорт українського борошна впав до мінімуму за 20 років: що на це вплинуло?