Врожай кукурудзи у Китаї гниє через затяжні дощі

Сильні затяжні дощі на півночі Китаю зірвали збір врожаю та призвели до гниття врожаю на полях. Це створює тиск на постачання зерна в той час, коли торговельні відносини погіршуються, а імпорт скорочується.

Дощі знищують врожай кукурудзи

Сильні зливи на півночі Китаю зірвали збір врожаю та призвели до його гниття на полях, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Це змушує уряд активно шукати шляхи виходу з цієї ситуації через зменшення імпорту.

За даними Національного кліматичного центру, провінції Хенань та Шаньдун, що ведуть виробництво кукурудзи, пережили найдовший і найсильніший сезон дощів за шість десятиліть. На північний регіон припадає щонайменше 30% загального виробництва зерна в Китаї, але деякі поля занадто вологі для збору врожаю, повідомляють державні ЗМІ. Існує також ризик того, що вже зібрана кукурудза може запліснявіти.

Більшість кукурудзи в Китаї використовується на корм тваринам, хоча її також споживають в їжу та переробляють на етанол для паливних сумішей. Країна стає дедалі залежнішою від власного виробництва, скорочуючи закупівлі з країн, включаючи США, у спробі зміцнити продовольчу безпеку.

Зверніть увагу! Це створило вразливість у той час, коли зміна клімату робить погоду дедалі більш непередбачуваною. Імпорт цього року впав на 93% до менш ніж 1 мільйона тонн. "Немає великого буфера проти втрат виробництва", – йдеться у записці Sitonia Consulting Co.

Виробники одразу ж продають продукцію

Фермери поспішили продати свій щойно зібраний урожай, замість того, щоб зберігати його та чекати погіршення якості. Це спричинило тиск на ціни, які цього місяця в провінції Хенань впали більш ніж на 3% . Уряд також вжив заходів у відповідь, виділивши , серед інших заходів, 484 мільйони юанів (68 мільйонів доларів) на підтримку сушіння зерна та осушення полів.

Інші культури також постраждали, від сої до арахісу. Урожай осінніх зернових культур у Китаї зібрано лише близько 70%, тому повний вплив вологої погоди як на якість, так і на кількість ще належить визначити.

Важливо! Хоча постійні зливи на півночі та заході країни добігають кінця, тропічні шторми, що збираються на півдні, можуть вплинути на посіви рису та цукрової тростини. Наступний етап посівів також привертає увагу. З цього місяця на півночі Китаю зазвичай висівають озиму пшеницю, і міністерство сільського господарства розпочало 60-денну кампанію з боротьби з наслідками повеней.

