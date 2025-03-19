Кукурудза з початку 2025 року стала найбільш експортованим з України товаром
- За січень-лютий 2025 року з України експортовано 4,7 мільйона тонн кукурудзи на суму 982 мільйона доларів, що становить 26,5% від агроекспорту та 16% від загального експорту.
- Найбільшими імпортерами української кукурудзи стали Іспанія, Італія, Туреччина, Єгипет і Нідерланди.
У новому, 2025 році розподіл експорту товарів з України залишився на попередніх позиціях, з лідерством агротоварів. Найбільше ж протягом січня-лютого українські виробники експортували кукурудзи.
Кукурудза лідирує серед агротоварів
За січень-лютий 2025 року найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.
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З початку року з України виробники продали 4,7 мільйона тонн цієї злакової культури, вартістю 982 мільйони доларів. Кукурудза стала ключовим товаром для експорту, склавши 26,5% від експорту сільськогосподарської продукції та 16% від експорту України загалом.
Найбільше українські виробники експортували кукурудзи до:
- Іспанії – 933 тисячі тонн,
- Італії – 725 тисяч тонн,
- Туреччини – 639 тисяч тонн,
- Єгипту – 593 тисячі тонн,
- та Нідерландів – 514 тисяч тонн.