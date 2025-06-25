Українські виробники курятини отримали доступ до ринку Оману

Виробники м'яса птиці з України відтепер отримали можливість експортувати свою продукцію до Оману. Це стало можливим завдяки досягненню відповідного рівня санітарних вимог.

М'ясо птиці будуть продавати в Оман

Українські птахівники отримали доступ до ринку Султанату Оман, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу. Там наголосили, що це вже дев'ятий новий експортний ринок для української продукції за цей рік.

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Йде мова про експорт з України м'яса, субпродуктів та інших продуктів птахівництва до Султанату Оман. Цей крок став можливим після погодження ветеринарних вимог та форми відповідного сертифіката між компетентними органами обох країн,

– повідомляють у Держпродспоживслужбі.

У службі зазначають, що форму ветеринарного сертифіката, погоджену з оманською стороною, розміщено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі Сертифікати на експорт з України.

Відтепер українські експортери мають змогу постачати до Султанату Оман продукцію птахівництва, що відповідає ветеринарно-санітарним вимогам цієї країни, включаючи умови виробництва, обробки, транспортування, пакування та маркування.

Відкриття ринку Султанату Оман – це ще один вагомий крок у розширенні експортних можливостей України,

– говорить очільник Держпродспоживслужби Сергій Ткачук

Важливо! За його словами, це результат системної співпраці між Держпродспоживслужбою, МЗС, Мінекономіки, Мінагрополітики та дипломатичними установами.