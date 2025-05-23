Єврокомісія тимчасово відновила квоти на імпорт сільгосппродукції з України

У четвер, 22 травня Європейська комісія вирішила тимчасово відновити квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції. Їх скасували після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

ЄС повертає квоти на українські товари

22 травня ЄС повернув квоти на українську продукцію попри домовленість про їх скасування, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Термін цих домовленостей спливає 6 червня, і з цього дня обмеження знов почнуть діяти.

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У виданні додають, що квоти є тимчасовим заходом, і блок працює над переглядом Поглибленої та всеохопної зони торгівлі між ЄС та Україною. Квоти, доступні до кінця 2025 року, становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів, оскільки вони набудуть чинності лише в червні.

Жодна держава-член не виступила проти цього рішення. Швеція, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися.

Чому в ЄС вирішили повернути квоти

Експорт сільськогосподарської продукції має вирішальне значення для економіки України, а легша торгівля з ЄС допомогла українським фермерам подолати величезні труднощі, включаючи тимчасову втрату їхнього основного експортного маршруту через Чорне море та труднощі з виробництвом, спричинені мінами та військовим призовом.

Однак різке зростання експорту відносно дешевих українських товарів на ринок ЄС призвело до опору з боку місцевих фермерів у таких країнах, як Польща, Угорщина та Словаччина.

Важливо! Своєю чергою, це спровокувало політичне протистояння щодо протекціоністських заходів між сусідніми країнами, деякі з яких, як-от Польща, раніше були сильними союзниками.