В ЄС оприлюднили квоти на українську агропродукцію після завершення пільгового періоду

Єврокомісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію. Вони будуть діяти з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Які квоти будуть діяти до кінця року

Згідно із документом, що оприлюднений на сайті Європейського Союзу, Україна зможе поставити на ринок ЄС в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі у режимі 7 з 12 місяців року (7/12) пшеницю, борошно й меслин – 583,33 тисячі тонн, кукурудзу – 379,167 тисячі тонн, ячмінь – 204,167 тисячі тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Обмеження стосуватимуться і м'яса птиці, яких дозволено поставити 52,511 тисячі тонн, які своєю чергою розділені таким чином: 4/7 кількості за період 6 червня по 30 вересня та 3/7 від кількості за період з 1 жовтня по 31 грудня.

Аналогічний сценарій постачання продукції передбачено для яловичини, експорт якої обмежено 7 тисячі тонн, та яєць, обсяг постачання яких має становити 3500 тонн.

Молока і вершків дозволено поставити на ринок ЄС до 31 грудня 2025 року 5833 тонн, сухого молока – 2917 тонн, вершкового масла – 1750 тонн.

Формула "7/12" передбачає розрахунок квот пропорційно до періоду з червня по грудень (7 з 12 місяців року), що відповідає терміну дії нинішнього регламенту. Саме вона визначає фактичні межі безмитного експорту на другу половину 2025 року.

Зверніть увагу! Рішення ухвалене у межах загального пакету тимчасових автономних торгівельних заходів ЄС для підтримки українського агросектору. Водночас воно також враховує запроваджені Європейською комісією захисні механізми для європейських фермерів.