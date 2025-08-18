Любителі рибної ловлі в Україні мають лина у своєму списку бажаних трофеїв. Однак для того, щоб зловити саме цю рибу – необхідно добряче постаратися.

У яких водоймах живуть лини?

Лин належить до родини коропових, він широко розповсюджений у прісних водоймах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Донецький рибоохоронний патруль. Назву риба отримала швидше за все внаслідок здатності на повітрі "линяти": спійманий лин вкривається великими чорними плямами внаслідок відшарування від шкіри слизу, що вкриває тіло риби.

Лин воліє триматися в тихих, із слабкою течією, зарослих м'якою підводною рослинністю затоках річок, старицях із замуленим дном, які гарно прогріваються. Добре себе почуває в озерах, великих ставках, зарослих по берегах очеретом і осокою.

Зверніть увагу! Лин типово осіла риба. Не створює великих скупчень (окрім часу нересту та зимівлі) та мало рухається по водоймі. Тримається біля дна, серед зарості водоростей, уникаючи яскравого світла. Невимогливий до концентрації кисню у воді, що дозволяє йому жити там, де багато інших видів риб вижити не можуть. На зимовий період переміщується у найглибші місця водойми, де може занурюватись у мул.

Прокидаються лини від сплячки у березні – на початку квітня та починають активно харчуватись, доки не розпочнеться нерест.

Важливо! Харчуватися лин виходить зранку. Рухається він в основному вздовж освітленого берега, на глибині 1,0 – 1,5 метра, по самій кромці прибережних заростей або ж у самий водоростях, якщо густота їх заростання такий прохід дозволяє. Віддає перевагу донними безхребетними (личинки комах, хробаки, молюски), добуваючи їх з мулу на глибині 7 – 9 сантиметрів. Дорослі риби крім тваринних організмів, поїдають водні рослини і детрит, які можуть становити до 60% раціону.