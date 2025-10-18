Укр Рус
Приготуйте кошики: коли насправді настає сезон лисичок
18 жовтня, 22:58
Приготуйте кошики: коли насправді настає сезон лисичок

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Сезон лисичок в Україні триває з липня по листопад.
  • Лисички поширені по всій Україні, особливо в добре освітлених хвойних та листяних лісах.

Лисички в народі ще називають "півниками". Такі назви гриби отримали через незвичну форму та колір.

Що потрібно знати про збір лисичок?

Сезон лисичок зазвичай триває з липня по листопад, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну екологічну інспекцію України.

Відрізнити цей гриб дуже просто. Лисичка справжня (звичайна) має такі ознаки:

  • цей гриб має жовтий відтінок;
  • шляпка цього гриба від 2,5 до 5 сантиметрів, має часто асиметричну увігнуту форму;
  • ніжка – десь 2 – 4 сантиметри (зазвичай вона трохи світліше шляпки);
  • також цей гриб має характерний запах – з нотками деревини.

Поширені такі гриби по всій Україні, особливо часто їх можна зустріти в хвойних та листяних лісах, які:

  • добре освітлені;
  • де немає великої кількості моху;
  • найчастіше ці гриби "проявляються" після грозових дощів.

Зовні лисички можуть зберігати свіжий вигляд до декількох діб, проте свої корисні властивості вони поступово починають втрачати вже через 5 годин після збору, 
– зазначає інспекція.

Важливо! Аби не ушкоджувати грибницю, потрібно зрізати лисички ножем на невеликій відстані від землі.

Що важливо знати про лисички?

  • Лисички це надзвичайно корисний гриб. Він до того ж низькокалорійний. Калорійність 100 грамів лисичок складає приблизно – 23 калорії, зазначає ресурс Таблиці калорійності. До того ж цей продукт вважається високобілковим.

  • Лисички багаті на значну кількість вітамінів. Щобільше, вони мають у своєму складі надзвичайно корисні – Омега 9 і Омега 6.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали як приготувати лисички, аби вони сподобались всім. 