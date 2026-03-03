Понад 100 тонн з гектара: на Львівщині аграрії зібрали рекордний врожай популярної культури

Агропідприємство "Західний Буг" підбило підсумки сезону 2025 року та зафіксувало рекордні показники врожайності цукрового буряку. На окремих полях збирали понад 105 тонн з гектара.

На Львівщині рекордні обсяги збору буряків

Агропідприємство "Західний Буг" із Львівської області минулого сезону отримало найвищий у своїй історії врожай цукрового буряку, повідомляє AgroPortal. Про це розповів заступник директора компанії Дмитро Кисельов.

Читайте також Світові ціни на цукор впали найнижче за 5 років: до чого тут препарати для схуднення

За його словами, на окремих площах урожайність сягала 105 – 108 тонн з гектара. Попри те, що завод із перероблювання цукрового буряку зупинився 17 січня, а завершення переробної кампанії додатково відтермінували ще на десять днів, сезон для культури загалом виявився вдалим.

Водночас підприємство натрапило на труднощі щодо інших культур. Через погодні умови певні проблеми виникли з кукурудзою та пізніми сортами сої. Урожайність сої становила 3,84 тонни з гектара, що нижче звичного для господарства рівня у межах 4 – 4,4 тонни з гектара.

Зверніть увагу! Крім того, стало відомо, що в Україні 1 лютого 2026 року завершився сезон цукроваріння 2025 року. Загальне виробництво цукру скоротилося з 1,8 мільйона тонн до 1,72 мільйона тонн. В асоціації "Укрцукор" зазначили, що попри зменшення площ під цукровим буряком на 23 відсотки (на 50 тисяч гектарів – до 200 тисяч гектарів), виробництво цукру знизилося лише на 4 відсотки (на 80 тисяч тонн).

Виробництво цукру в ЄС падає: площі буряків скоротились до десятирічного мінімуму