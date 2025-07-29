Нещодавно в Україні почали з'являтися загрозливі повідомлення про швидке поширення американського білого метелика Україною. Небезпечний сільськогосподарський шкідник з'їдає майже все, що бачить перед собою.

На Львівщині з'явився небезпечний шкідник

На Львівщині вперше зафіксували поширення американського білого метелика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу у Львівській області. Через уражену територію в селищі Дідилів запровадили карантин.

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Уражена територія площею 0,325 га розташована у смт Дідилів (Новояричівська сільська рада). Відповідно до розпорядження голови Львівської РДА №80/01-05/25 від 22.07.2025, на цій ділянці запроваджено карантинний режим,

– повідомили в службі.

За даними Держпродспоживслужби, американський білий метелик – шкідник, якого завезли до Європи з Північної Америки. Його гусінь харчується листям понад 300 видів дерев і кущів. Серед них – шовковиця, яблуня, груша, слива, волоський горіх, вишня, бузок, клен, берест та інші плодові й декоративні рослини.

Зверніть увагу! Ознаки ураження шкідником – павутинні гнізда на гілках, біла чи жовтувата гусінь, обгризання листя та швидке утворення нових колоній. Одна самка американського білого метелика може відкласти до 2000 яєць – це одне-два покоління за сезон.

Американський білий метелик зимує у вигляді лялечок у тріщинах кори дерев, будівлях або ґрунті. Навесні з'являються метелики, які активно розмножуються. Гусінь формує щільні павутинні гнізда, завдаючи шкоди зеленій масі дерев. Поширюється через посадковий матеріал, транспорт або вітром,

– повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Важливо! Щоби вивести шкідника, потрібно обрізати та спалювати гілки з павутинням, а також регулярно проводити санітарну очистку дерев і кущів та обстежувати їх. Також рослини можна обробити дозволеними інсектицидами – зранку або ввечері в безвітряну погоду.

Метелика також виявили на Миколаївщині

Шкідника, який живиться листям понад 300 видів дерев та кущів також зафіксували на Миколаївщині, про це розповіли у Держпродспоживслужбі області. На території села Шевченкове, Шевченківської сільської ради Миколаївського району запроваджено карантинний режим по південноамериканській томатній молі (Tuta absoluta Meyr.).

Зверніть увагу! Шкідника виявили державні фітосанітарні інспектори за допомогою феромонних пасток при проведенні планового моніторингу території Миколаївської області. Розпорядженням Миколаївської районної військової адміністрації №79-р від 21.07.2025 року затвердили фітосанітарні заходи для локалізації і ліквідації вогнищ цього карантинного організму.