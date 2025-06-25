Комахи замість м'яса: чому люди не поспішають переходити на більш екологічний вид їжі

Останнім часом у світі починає все більше відчуватися нестача харчових продуктів, або ж виготовлення деяких із них руйнує екологію. Як альтернативу багато хто розглядає їстівних комах, хоча люди і не горять бажанням переходити на таку їжу.

Люди не хочуть їсти комах

Як альтернативу традиційним видам м'яса та рослинної їжі вчені пропонують їстівних комах, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian. Однак усі останні спроби заохотити людей споживати комах виявилися приреченими на провал через поширене почуття відрази до такої їжі, особливо у західному світі.

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Розведення й споживання комах останніми роками активно просувалося як більш екологічна альтернатива традиційному м'ясу. Справа в тому, що вирощування худоби має значний вплив на довкілля: воно є причиною вирубки лісів, спричиняє забруднення води та продукує парникові гази.

Зверніть увагу! Однак, попри набагато менший вплив на планету, споживання комах (наприклад, цвіркунів або сарани) навряд чи стане масовою практикою – особливо в західних країнах, де люди все ще відчувають відразу до самої думки про таку їжу. Дослідження показало, що до 91% жителів США та Європи готові спробувати рослинні альтернативи м'ясним продуктам, тоді як можливість вживання в їжу комах розглядають лише близько 20% респондентів.

Які ще перешкоди існують

Окрім суто культурного чинника існують і економічні бар'єри. Багато компаній зосереджені на вирощуванні таких видів комах, які йдуть переважно для корму тваринам, а не для харчування людей.

З огляду на ці виклики важко уявити, як харчові продукти з комах можуть суттєво замінити традиційне м'ясо,

– кажуть автори дослідження в npj Sustainable Agriculture.

Як альтернатива просуванню ідеї харчуватись комахами вчені радять просувати на ринок більш звичні рослинні продукти.

Важливо! Порівняно небагато мешканців західних країн переходять на вегетаріанство чи веганство. Світове споживання м'яса, ймовірно, зростатиме в найближчі десятиліття на тлі підвищення попиту з боку нових заможних верств населення в таких країнах, як Китай.