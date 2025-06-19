У Білорусі магазини та постачальників зобов'язали забезпечувати наявність овочів
- У Білорусі триває гострий дефіцит плодоовочевої продукції, що змусило магазини забезпечувати їх наявність будь-яким способом.
- Указ Лукашенка зобов'язує торгові мережі мати овочі та фрукти в магазинах, пропонуючи пільгові кредити для закупівлі продукції.
У Білорусі та Росії наразі триває гострий дефіцит плодоовочевої продукції через дії самопроголошеного керівництва. У Білорусі ж на тлі нестачі овочів зобов'язали магазини забезпечувати їх наявність у будь-який спосіб.
Овочі та фрукти мають бути у магазині
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко днями підписав указ № 232 "Про особливості постачання плодоовочевої продукції для республіканських державних потреб", повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.
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Документ спрямований на те, щоб забезпечити стабільність на споживчому ринку та наявність у торгових об'єктах плодоовочевої продукції, особливо у міжсезонний період.
Указ визначає механізм надання торговим мережам кредитів на пільгових умовах для внесення авансу за 30% плодоовочевої продукції, яка закладається за держзамовленням під потреби мереж. Кредити можна буде взяти у білоруських рублях зі сплатою відсотків за користування ними у розмірі 3% річних.
Зверніть увагу! Крім того, документом встановлюється обов'язок постачальників забезпечити для торгових мереж постачання плодоовочевої продукції. У свою чергу, торгові мережі повинні забезпечити її наявність у магазинах у міжсезонний період. За невиконання цих обов'язків передбачено притягнення до адміністративної відповідальності.