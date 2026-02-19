Експорт української малини скоротився: яка країна купує найбільше

У 2025 році зниження виробництва малини вплинуло на експортні показники та структуру продажів у ягідному секторі України. Попри загальне падіння поставок, Польща зберегла статус головного напрямку збуту.

Чому експорт малини різко скоротився за рік?

Малина залишається основною експортно орієнтованою ягодою в Україні і значною мірою визначає тенденції розвитку всього ягідного ринку, зазначається у звіті Ягідництво України. У 2025 році скорочення врожаю безпосередньо вплинуло на обсяги реалізації.

Аналітики нагадують, що в попередні роки значна частина свіжої малини експортувалася для подальшої переробки за кордоном. Проте через менші обсяги виробництва у 2025 році наявних внутрішніх потужностей вистачило для переробки врожаю, тому надлишків для експорту практично не залишилося.

Сегмент замороженої малини – ключовий для експорту – суттєво відстав від торішніх показників. У липні – вересні 2025 року було поставлено за кордон лише 17,2 тисячі тонн ягоди, що на 30 відсотків менше, ніж за аналогічний період 2024 року. За поточних тенденцій до травня 2026 року обсяги експорту також можуть залишатися нижчими за тогорічні.

Хто купує найбільше української малини?

Структура попиту залишається відносно стабільною: основними напрямками збуту є Польща (близько 45 відсотків постачань) та Німеччина (18 відсотків). Польща традиційно виступає головним торгівельним партнером у цьому сегменті, і в 2025 році постачання на цей ринок навіть зросли – до рівня рекордного 2022 року.

Фахівці пояснюють, що зростання постачання до Польщі пов'язане з менш жорсткими вимогами до якості ягід. Частина врожаю, яка постраждала від заморозків і не відповідала стандартам ринків Західної Європи, змогла знайти збут саме там.

Важливо! Експерти також підкреслюють, що українська малина фактично не має прямої конкуренції на польському ринку замороженої продукції та переважно покриває дефіцит попиту у пікові періоди переробки. Значна частина імпортованої ягоди згодом реекспортується до інших країн Європейського Союзу.

