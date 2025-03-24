Вартість масла продовжує зростати: які наразі ціни у магазинах

Вартість масла продовжує зростати на українському ринку. Ціни ростуть ще з початку осені 2024 року, і наразі не думають зупинятися.

Чому дорожчає масло в Україні

Протягом більшої частини минулого року ціни на масло були стабільними і майже не змінювались, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Однак з кінця вересня ціни стрімко поповзли угору, щомісяця зростаючи на 20 гривень за пачку.

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Якщо ще у вересні 2024 року середня ціна за 180-грамову пачку масла складала приблизно 72 гривні, то зараз середня ціна варіюється у межах 117 гривень. За останній рік масло здорожчало на 64%. Зростання за останній місяць склало 2%. Невелике послаблення цін на масло було лише у грудні 2024-го, перед святами, та й то не на довго.

Зверніть увагу! За словами аналітиків УКАБ, вартість молочних продуктів за останній місяць зросла у кожному сегменті. Основною причиною зростання цін став сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов. Проте за даними УКАБ, закупівельні ціни молока-сировини вже знизились на 5 – 6%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого місяця, що відображає позитивні тенденції у галузі.

Які ціни на масло у магазинах

Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на масло у найбільших торгівельних мережах України:

Яготинське, 180 грамів

АТБ – 124 гривні;

– 124 гривні; Сільпо – 123 гривні;

– 123 гривні; Ашан – 122 гривні;

– 122 гривні; Novus – 123 гривні;

– 123 гривні; Мегамаркет – 131 гривня;

Галичина, 180 грамів

АТБ – 107 гривень;

– 107 гривень; Сільпо – 134 гривні;

– 134 гривні; Ашан – 111 гривень;

– 111 гривень; Novus – 129 гривень;

– 129 гривень; Мегамаркет – 124 гривні;

– 124 гривні; Metro – 111 гривень;

Ферма, 180 грамів

Сільпо – 129 гривень;

– 129 гривень; Ашан – 127 гривень;

– 127 гривень; Novus – 100 гривень;

– 100 гривень; Мегамаркет – 147 гривень;

– 147 гривень; Metro – 127 гривень.

Зверніть увагу! Аналітики говорять, що протягом наступних тижнів вартість молочних продуктів повинна залишитися сталою. Збільшення надоїв молока (пропозиції) повинно змінити цінову ситуацію на ринку, проте це слід очікувати з настанням тепла (кінець квітня). Також подальші ціни на молочні продукти будуть залежати від купівельної спроможності населення.