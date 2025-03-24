Вартість масла продовжує зростати: які наразі ціни у магазинах
- Ціни на масло в Україні зростають з кінця вересня 2024 року, досягнувши середньої вартості 117 гривень за пачку.
- Основними причинами зростання цін є сезонний фактор та коливання температурних умов, тоді як закупівельні ціни на молоко-сировину знизилися на 5 – 6%.
Вартість масла продовжує зростати на українському ринку. Ціни ростуть ще з початку осені 2024 року, і наразі не думають зупинятися.
Чому дорожчає масло в Україні
Протягом більшої частини минулого року ціни на масло були стабільними і майже не змінювались, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Однак з кінця вересня ціни стрімко поповзли угору, щомісяця зростаючи на 20 гривень за пачку.
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Якщо ще у вересні 2024 року середня ціна за 180-грамову пачку масла складала приблизно 72 гривні, то зараз середня ціна варіюється у межах 117 гривень. За останній рік масло здорожчало на 64%. Зростання за останній місяць склало 2%. Невелике послаблення цін на масло було лише у грудні 2024-го, перед святами, та й то не на довго.
Зверніть увагу! За словами аналітиків УКАБ, вартість молочних продуктів за останній місяць зросла у кожному сегменті. Основною причиною зростання цін став сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов. Проте за даними УКАБ, закупівельні ціни молока-сировини вже знизились на 5 – 6%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого місяця, що відображає позитивні тенденції у галузі.
Які ціни на масло у магазинах
Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на масло у найбільших торгівельних мережах України:
Яготинське, 180 грамів
- АТБ – 124 гривні;
- Сільпо – 123 гривні;
- Ашан – 122 гривні;
- Novus – 123 гривні;
- Мегамаркет – 131 гривня;
Галичина, 180 грамів
- АТБ – 107 гривень;
- Сільпо – 134 гривні;
- Ашан – 111 гривень;
- Novus – 129 гривень;
- Мегамаркет – 124 гривні;
- Metro – 111 гривень;
Ферма, 180 грамів
- Сільпо – 129 гривень;
- Ашан – 127 гривень;
- Novus – 100 гривень;
- Мегамаркет – 147 гривень;
- Metro – 127 гривень.
Зверніть увагу! Аналітики говорять, що протягом наступних тижнів вартість молочних продуктів повинна залишитися сталою. Збільшення надоїв молока (пропозиції) повинно змінити цінову ситуацію на ринку, проте це слід очікувати з настанням тепла (кінець квітня). Також подальші ціни на молочні продукти будуть залежати від купівельної спроможності населення.