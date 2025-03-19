Чому масло виготовляти не вигідно

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначає, що за останні 10 років молокопереробні підприємства не змогли переорієнтуватися на роботу з більш дорогим молоком від молочнотоварних ферм, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока.

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На більшості молокозаводів не впроваджені сучасні технології глибокого перероблення молока і вони потребують модернізації. Підприємства отримують молоко екстраґатунку з кращою якістю та вищою собівартістю, але виробляють з нього готову продукцію з тими самим нормами виходу як у випадку використання молока першого ґатунку, яке має гіршу якість.

Застаріле обладнання на молокопереробних підприємствах є енерговитратним, що впливає на зростання собівартості виробництва готової продукції.

На початку березня відбулось зниження цін на молокосировину в Україні, через високу пропозицію молока-сировини та низький попит на готову продукцію на внутрішньому ринку. Рентабельність виробництва біржових товарів знижується. Виробництво вершкового масла, сухого молока та казеїну стало збитковим,

– додає експерт.

Надлишки сировини давлять на закупівельні ціни. В поточних ринкових умовах різниця ціни між ґатунками скорочується. Ефект від підвищення ціни на молоко-сировину, яке відбулося в четвертому кварталі 2024 року повністю нівельований.