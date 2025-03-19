Почему масло производить не выгодно

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что за последние 10 лет молокоперерабатывающие предприятия не смогли переориентироваться на работу с более дорогим молоком от молочно-товарных ферм, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

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На большинстве молокозаводов не внедрены современные технологии глубокой переработки молока и они нуждаются в модернизации. Предприятия получают молоко экстрасорта с лучшим качеством и высокой себестоимостью, но производят из него готовую продукцию с теми же нормами выхода как в случае использования молока первого сорта, которое имеет худшее качество.

Устаревшее оборудование на молокоперерабатывающих предприятиях является энергозатратным, что влияет на рост себестоимости производства готовой продукции.

В начале марта произошло снижение цен на молокосырье в Украине, из-за высокого предложения молока-сырья и низкого спроса на готовую продукцию на внутреннем рынке. Рентабельность производства биржевых товаров снижается. Производство сливочного масла, сухого молока и казеина стало убыточным,

– добавляет эксперт.

Излишки сырья давят на закупочные цены. В текущих рыночных условиях разница цены между сортами сокращается. Эффект от повышения цены на молоко-сырье, которое произошло в четвертом квартале 2024 года полностью нивелирован.