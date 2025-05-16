В Україні продовжують дорожчати масло та вершки: які ціни у магазинах
- Ціни на масло в Україні зросли з 72,70 гривні до 124 гривень за пачку 180 грамів з початку осені минулого року.
- Експорт молочних продуктів за перші чотири місяці 2025 року виріс на 66% порівняно з минулим роком, досягнувши 120,4 мільйона доларів.
Наразі в Україні продовжують дорожчати молочні продукти. Найшвидше зростання цін відбувається у сегменті масла та вершків.
Що відбувається з цінами на масло та вершки
Вартість масла зростає швидкими темпами з початку осені минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Якщо ще на початку вересня 2024 року масло у середньому коштувало 72,70 гривні, то зараз середня вартість складає 124 гривні за пачку 180 грамів.
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Приблизно те ж саме відбувається і з цінами на вершки. Сильне здорожчання розпочалося у жовтні минулого року і продовжується понині. Якщо на початку листопада 2024 року 200 мілілітрів вершків жирністю 10% коштували 26,10 гривні, то зараз вони коштують 35,40 гривні.
Експерти УКАБ повідомили, що експорт молочних продуктів стабільно високий – за перших чотири місяці 2025 року було експортовано на суму 120,4 мільйона доларів, що на 66% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
У квітні найбільше зросли з всіх молочних позицій об'єми вершкового масла – до 1,79 тисячі тонн проти 424 тонн минулого року. Експорт молочних продуктів буде високим в найближчі місяці, адже на світовому ринку існує стабільний попит на українську продукцію,
– йдеться в аналітиці УКАБ.
Експерти проаналізували роздрібні ціни на пачку масла 72,5%, 180 грамів у магазинах України:
Яготинське
- АТБ 124 гривні;
- Сільпо 124 гривні;
- Ашан 122 гривні;
- Novus 124 гривні;
Галичина
- АТБ 107 гривень;
- Сільпо 139 гривень;
- Ашан 134 гривні;
- Novus 111 гривень;
- Metro 111 гривень;
Ферма
- Сільпо 154 гривні;
- Ашан 127 гривень;
- Novus 100 гривень;
- Metro 133 гривні.
Також експерти проаналізували роздрібні ціни на вершки, 200 грамів, 10% у магазинах України:
Яготинське
- АТБ 39,40 гривні;
- Сільпо 39,10 гривні;
- Ашан 38,80 гривні;
- Novus 40 гривень;
Бурьонка
- Сільпо 35,10 гривні;
- Ашан 27,40 гривні;
- Novus 32,30 гривні;
- Metro 38,70 гривні;
Простонаше
- АТБ 33,20 гривні;
- Сільпо 33,70 гривні;
- Novus 33,70 гривні;
- Metro 34,10 гривні.