Мор бджіл на Кіровоградщині: збитки пасічників уже сягають мільйонів гривень

У двох селах Кіровоградської області зафіксували масову загибель бджіл, від якої постраждали 14 пасічників. Люди пов'язують мор комах з обробкою полів інсектицидами та вимагають компенсації завданих збитків.

Пасічники втратили близько 32 мільйонів бджіл

У селах Богданівка та Кучерівка Кіровоградської області триває масова загибель бджіл, повідомляє "Суспільне". За інформацією пасічників, мор розпочався 10 червня і досі не припинився.

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Найбільших втрат зазнала пасічниця Наталія Черниш. За її словами, із 250 бджолосімей за тиждень загинула приблизно половина. Загалом вона втратила близько 10 мільйонів бджіл, а завдані збитки оцінює в один мільйон гривень.

Подібна ситуація склалася й у інших бджолярів двох населених пунктів. За попередніми підрахунками, із 800 бджолосімей, що належать 14 пасічникам, загинула половина. Загальна кількість загиблих комах становить близько 32 мільйонів.

Бджолярі стверджують, що напередодні масового мору місцеві аграрії проводили обробку посівів гороху. За їхніми словами, агроном господарства підтвердив, що роботи виконувалися в ніч з 9 на 10 червня. Після цього пасічники звернулися до поліції та органів місцевого самоврядування.

У громаді створили комісію та проводять перевірку

Для з'ясування причин загибелі бджіл у громаді створили спеціальну комісію, до складу якої увійшли представники ветеринарної служби, фахівці із захисту рослин та безпечності харчових продуктів.

За словами доцента Центральноукраїнського технічного університету Миколи Ковальова, найімовірнішою причиною такого масштабного мору є застосування інсектицидів під час обробки посівів. Експерт наголошує, що масова загибель бджіл у таких обсягах практично не може бути спричинена іншими факторами.

У Суботцівській сільській раді повідомили, що попередні висновки комісії також вказують на можливий зв'язок між загибеллю бджіл та обробкою горохового поля під час цвітіння. Для підтвердження цієї версії були відібрані зразки ґрунту, рослин і підмору бджіл, які направлять на лабораторні дослідження.

Агропідприємство, яке підозрюють у потраві бджіл, заявило про готовність компенсувати завдані збитки. Водночас остаточне рішення залежатиме від результатів експертиз. Якщо домовленості між сторонами не буде досягнуто, пасічники планують відстоювати свої права у суді.

Наразі заяви щодо інциденту вже подані до Держпродспоживслужби та поліції. Правоохоронці зазначають, що у разі підтвердження наявності отруйних речовин питання відшкодування збитків розглядатиметься в судовому порядку.

Що відбувається з бджолами на заході України

У Чернівецькій області в квітні пасічники повідомляли про масову загибель бджіл, що почалася після обробки полів агрохімікатами.

Загибель льотних бджіл загрожує існуванню вуликів і може мати довгострокові наслідки для аграрного сектору, адже бджоли відіграють ключову роль у запиленні.