Зазвичай помилки та неточності у документах на землю не є винятком з правил. Часто документально розподілені ділянки насправді мають зовсім інакший вигляд.

Що робити, якщо межі не зійшлись?

Власники земельних ділянок часто стикаються з ситуацією, коли фактичні межі ділянки на місцевості не відповідають тим, що зазначені у документах або у кадастровій карті, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

Така ситуація може скластися через:

технічні помилки при формуванні кадастрового номера;

неточності у старих актах чи договорах;

перенесення меж сусідніми власниками;

відсутності геодезичної зйомки під час первинної реєстрації.

Що робити у такому разі:

Зверніться до землевпорядника. Сертифікований інженер-землевпорядник здійснює топографо-геодезичну зйомку та аналізує розбіжності між фактичними межами і даними Державного земельного кадастру.

Встановлення меж на місцевості. Фахівець виконує винос меж у натуру, встановлює межові знаки (за участі сусідів).

Виготовлення документації. Якщо виявлено помилки – готується технічна документація із землеустрою щодо уточнення меж земельної ділянки.

Внесення змін до кадастру. Подати підготовлені документи для внесення змін до Державного земельного кадастру. Після внесення змін – отримати оновлений витяг із правильними координатами.

Внесення змін до Реєстру прав. Якщо уточнення меж призводить до зміни площі – слід провести реєстрацію змін у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Важливо! Усі дії щодо зміни або уточнення меж мають проводитися за згодою суміжних власників. У разі спору – питання вирішується у судовому порядку.

Коли потрібно обов'язково корегувати межі

при продажу ділянки;

при оформленні спадщини;

при приватизації;

при судових спорах щодо меж.

Зверніть увагу! Якщо межі вашої земельної ділянки "не збігаються" із реальністю – це можна і потрібно виправити. Головне – діяти в межах закону та користуватись послугами сертифікованих спеціалістів.