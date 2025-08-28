Що робити, якщо межі ділянки не сходяться з документами
- Власники земельних ділянок можуть зіткнутися з невідповідністю фактичних меж ділянки даним у документах через технічні помилки, неточності в актах, перенесення меж сусідами або відсутність геодезичної зйомки.
- Для виправлення невідповідностей слід звернутися до сертифікованого землевпорядника для проведення геодезичної зйомки, встановлення меж та внесення змін до Державного земельного кадастру, забезпечивши згоду сусідів або вирішуючи спори в суді.
Зазвичай помилки та неточності у документах на землю не є винятком з правил. Часто документально розподілені ділянки насправді мають зовсім інакший вигляд.
Що робити, якщо межі не зійшлись?
Власники земельних ділянок часто стикаються з ситуацією, коли фактичні межі ділянки на місцевості не відповідають тим, що зазначені у документах або у кадастровій карті, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".
Така ситуація може скластися через:
- технічні помилки при формуванні кадастрового номера;
- неточності у старих актах чи договорах;
- перенесення меж сусідніми власниками;
- відсутності геодезичної зйомки під час первинної реєстрації.
Що робити у такому разі:
- Зверніться до землевпорядника. Сертифікований інженер-землевпорядник здійснює топографо-геодезичну зйомку та аналізує розбіжності між фактичними межами і даними Державного земельного кадастру.
- Встановлення меж на місцевості. Фахівець виконує винос меж у натуру, встановлює межові знаки (за участі сусідів).
- Виготовлення документації. Якщо виявлено помилки – готується технічна документація із землеустрою щодо уточнення меж земельної ділянки.
- Внесення змін до кадастру. Подати підготовлені документи для внесення змін до Державного земельного кадастру. Після внесення змін – отримати оновлений витяг із правильними координатами.
- Внесення змін до Реєстру прав. Якщо уточнення меж призводить до зміни площі – слід провести реєстрацію змін у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Важливо! Усі дії щодо зміни або уточнення меж мають проводитися за згодою суміжних власників. У разі спору – питання вирішується у судовому порядку.
Коли потрібно обов'язково корегувати межі
- при продажу ділянки;
- при оформленні спадщини;
- при приватизації;
- при судових спорах щодо меж.
Зверніть увагу! Якщо межі вашої земельної ділянки "не збігаються" із реальністю – це можна і потрібно виправити. Головне – діяти в межах закону та користуватись послугами сертифікованих спеціалістів.