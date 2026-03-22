Встановлення меж земельної ділянки: скільки коштує і куди звертатися

Власники землі іноді зіштовхуються з ситуаціями, де необхідно встановити межі земельної ділянки. Процедура не складна, однак потрібно знати, до кого звернутися із запитом.

Що таке межа ділянки та скільки коштує її встановити?

Про те, як встановити межі земельної ділянки, йдеться на ресурсі Межа.

Межа земельної ділянки – це умовна лінія, яка поєднує між собою поворотні точки.

Зауважте! Поворотні точки – це межові знаки, що фіксують кути кордонів земельної ділянки на місцевості.

Вважається, що так званий кінець однієї ділянки є початком іншої, сусідської.

Винос меж земельної ділянки потрібен для:

оформлення юридичних операцій із землею (продаж, купівля, оренда);

підготовка позовів, пов'язаних із порушеннями меж ділянки;

зміна діючих землекористувань;

забудова чи інші ландшафтні роботи.

Водночас така процедура допоможе під час спірних ситуацій з сусідами. Середня вартість в Україні коливається від тисячі до 2,5 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Вплив на ціну має регіон і тарифи від компанії, до якої звертаєтесь, щоб оформити послугу.

Так, наприклад, на ресурсі Украгрорегіон ціни прораховані відповідно до ситуації. Від банального встановлення меж та виїзду на об'єкт до розподілу землі у разі спорів. Ціни коливаються від 3,5 до 5,5 тисячі гривень.

Загалом винесення меж відбувається у 3 етапи:

збір інформації щодо ділянки;

польові геодезичні роботи, коли безпосередньо визначають межі;

підготовка документації.

Чи можуть виконати роботи з винесення меж у сільській раді?

За законом "Про землеустрій" визначити межі може лише сертифікований інженер з юридичних осіб або осіб-підприємців.

Іншими словами допомогти з межуванням ділянки може спеціаліст найчастіше з приватної компанії. Інженери селищних рад фактично не мають на це повноважень.

