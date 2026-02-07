На який мінімальний термін можна укласти договір оренди землі в Україні

Доволі часто власники земельних паїв в Україні здають їх в оренду фермерам. Втім далеко не всі з них знають, що законодавство встановлює обмеження щодо мінімального терміну оренди землі.

На який найменший термін можна віддати землю в оренду?

При передачі земельної ділянки в оренду важливо не тільки погодити розмір орендної плати та умови використання землі, повідомляє "Земельний фонд України". Крім того, варто розуміти мінімальний термін, на який може бути укладений договір.

Законодавство України встановлює певні обмеження, які впливають на можливість швидкого розірвання угоди або перегляду її умов. Згідно з Земельним кодексом України, мінімальні строки оренди земельних ділянок відрізняються залежно від їхнього призначення:

Сільськогосподарські землі – не менше 7 років. Це означає, що якщо ви маєте пай або іншу ділянку для ведення фермерського господарства, ви не можете здати її в оренду на рік чи два – лише мінімум 7 років. Це зроблено для забезпечення стабільності агровиробництва та раціонального використання землі.

Меліоровані землі (зрошувані або осушені) – не менше 10 років. Ця норма передбачає захист інтересів аграріїв, які вкладають кошти у створення та підтримку меліоративних систем.

Землі несільськогосподарського призначення – немає жорсткого мінімального строку. Для таких ділянок строки оренди визначаються сторонами договору, що дає більше можливостей для гнучкого управління нерухомістю.

Чому договір не можна укладати на короткий термін?

Цього не дозволяє закон – мінімальний термін для сільськогосподарських угідь закріплений у законодавстві, і нотаріус або реєстратор не зможуть зареєструвати короткострокову угоду.

Крім того, існують ризики для аграріїв. Якщо договори були б короткостроковими, орендарі могли б уникати відповідальності за збереження та покращення якості ґрунтів.

Зверніть увагу! Також у такому разі будуть обмежені можливості розірвання договору. Якщо власник землі передав її в оренду на 7 років, то розірвати угоду достроково може бути складно, навіть якщо орендар не виконує свої зобов'язання.

Важливі моменти при укладанні договору оренди

Перевіряйте умови договору перед підписанням – уважно читайте всі пункти, особливо ті, що стосуються можливості розірвання угоди.

Передбачайте санкції за порушення – у разі невиконання зобов'язань орендарем договір має містити штрафи або інші заходи впливу.

Консультуйтесь з юристами – професійна допомога допоможе уникнути пасток та захистити ваші права.

