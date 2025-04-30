Коли зʼявиться молода картопля і яка буде її ціна

Молода картопля є сезонним овочем, тому її можна знайти у продажу лише кілька місяців поспіль. В Україні цей продукт почне з'являтися лише через пару тижнів.

Коли з'явиться у продажу молода картопля

Молода картопля – це сезонний продукт, тому, як розповів 24 Каналу аналітик УКАБ Максим Гопка, вона з'являється в Україні переважно в середині травня і є імпортною.

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Максим Гопка Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Активізація вітчизняної пропозиції розпочнеться на початку червня. Проте малі об'єми почнуть з'являтися вже в найближчі тижні, але ціна буде більшою за торішню.

За його словами, вартість молодої картоплі на сьогодні становить 100 – 130 гривень за кілограм. Ціна на неї з кожним тижнем буде зменшуватися внаслідок збільшення пропозиції як вітчизняної, так й імпортної продукції.

Зверніть увагу! Максим Гопка додав, що на кінець травня ціна може варіюватися від 40 – 60 гривень за кілограм, проте зараз ще зарано прогнозувати, все залежатиме від погодних умов та подальшої ситуації на споживчому ринку.