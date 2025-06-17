Ціни на молоду картоплю повільно пішли вниз: скільки коштує кілограм

Сезон молодої картоплі розпочався приблизно місяць тому, у середині травня. Ціни за кілограм у магазинах сягали 120 гривень за кілограм, зараз же вартість почала знижуватись.

Скільки коштує картопля у магазинах

Тиждень тому, 10 червня, цифри на цінниках більшості супермаркетів були вищими, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін". Так, в Metro кілограм молодої картоплі коштував майже вдвічі дорожче – 62,30 гривні.

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В Megamarket тиждень тому овоч продавали по 55,90 гривні за кілограм. В Novus молода картопля коштувала 69,99 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! Однак навіть після подешевшання молода картопля все ж набагато дорожча ніж у цей же період минулого року. У другій половині червня 2024-го овоч коштував трохи більш як 20 гривні за кілограм.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на молоду картоплю у популярних супермаркетах:

Metro 36,30 гривні;

Novus 64,99 гривні;

Auchan 43,80 гривні;

Megamarket 44,40 гривні;

АТБ 35,59 гривні;

Сільпо 52,50 гривні.

У чому причина високих цін на молоду картоплю

Головна причина високої вартості молодої картоплі – несприятливі погодні умови та, як наслідок, низька врожайність, як пояснив голова українського представництва Нідерландської селекційної компанії HZPC Royal Group Ігор Чечітко в коментарі для AgroReview.

Зверніть увагу! Попри те, що збирати врожай можна вже через 40 днів після появи сходів, показники врожайності залишаються невисокими – лише 15 – 17 тонн з гектара. При вирощуванні у відкритому ґрунті до повного дозрівання картоплі та за сприятливих погодних умов, цей показник міг би сягати 40 – 50 тонн з гектара або навіть більше.

Ще один чинник, який впливає на ціну – значні витрати на ручну працю. Вирощування молодої картоплі вимагає ретельної підготовки насіннєвого матеріалу, його прогрівання, попереднього пророщування, а також акуратної посадки, яка зазвичай здійснюється вручну або напівручним способом, переважно в плівкових теплицях.

Ручна праця завжди дорожча за механізовану, яка зараз майже не використовується, що також підвищує витрати виробників.

Важливо! На собівартості вирощування молодої картоплі, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну для споживача, також відбиваються витрати на утеплювальні матеріали, системи крапельного поливу та оплату електроенергії, які постійно зростають.