Сколько стоит картофель в магазинах

Неделю назад, 10 июня, цифры на ценниках большинства супермаркетов были выше, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Так, в Metro килограмм молодого картофеля стоил почти вдвое дороже – 62,30 гривны.

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В Megamarket неделю назад овощ продавали по 55,90 гривны за килограмм. В Novus молодой картофель стоил 69,99 гривны за килограмм.

Обратите внимание! Однако даже после удешевления молодой картофель все же намного дороже чем в этот же период прошлого года. Во второй половине июня 2024-го овощ стоил чуть более 20 гривен за килограмм.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на молодой картофель в популярных супермаркетах:

Metro 36,30 гривны;

Novus 64,99 гривны;

Auchan 43,80 гривны;

Megamarket 44,40 гривны;

АТБ 35,59 гривны;

Сильпо 52,50 гривны.

В чем причина высоких цен на молодой картофель

Главная причина высокой стоимости молодого картофеля – неблагоприятные погодные условия и, как следствие, низкая урожайность, как пояснил глава украинского представительства Нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group Игорь Чечитко в комментарии для AgroReview.

Обратите внимание! Несмотря на то, что собирать урожай можно уже через 40 дней после появления всходов, показатели урожайности остаются невысокими – лишь 15 – 17 тонн с гектара. При выращивании в открытом грунте до полного созревания картофеля и при благоприятных погодных условиях, этот показатель мог бы достигать 40 – 50 тонн с гектара или даже больше.

Еще один фактор, который влияет на цену – значительные затраты на ручной труд. Выращивание молодого картофеля требует тщательной подготовки семенного материала, его прогревания, предварительного проращивания, а также аккуратной посадки, которая обычно осуществляется вручную или полуручным способом, преимущественно в пленочных теплицах.

Ручной труд всегда дороже механизированного, который сейчас почти не используется, что также повышает затраты производителей.

Важно! На себестоимости выращивания молодого картофеля, что непосредственно влияет на конечную цену для потребителя, также отражаются расходы на утеплительные материалы, системы капельного полива и оплату электроэнергии, которые постоянно растут.