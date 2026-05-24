Накладання ділянок: що робити, якщо земля "заходить" на ділянку сусіда

Інколи в земельних документах є неточності, які фактично накладають одну ділянку на іншу. Щоб розв'язати ситуацію з сусідами, потрібно знати про чіткий алгоритм дій і звернутися до фахівців, за потреби. Зокрема варто уникати конфліктів з сусідами, щоб мати шанс домовитись мирно.

Чому земельні ділянки накладаються?

Про те, як правильно розв'язати ситуацію, розповів землевпорядник та голова компанії "Земельний фонд України" на каналі в YouTube.

Як зазначає Сергій Коновалов, проблема накладання ділянок одна з найпоширеніших серед власників землі. Ситуація може призвести не лише до конфлікту. Бувають випадки коли спір доходить до суду.

За різними землевпорядними документами одна й та ж ділянка фактично накладається на сусідню. В результаті виникає ситуація, коли дві, може навіть і три особи, претендують на ділянку землі, яка накладається,

– пояснив експерт.

За законом України "Про державний земельний кадастр" можна виявити наслідки такої ситуації. Наприклад, власникам відмовлять у реєстрації ділянки. Основна причина – якщо в межах землі є інша ділянка, або її частина, то реєстрація не здійснюється. Винятковими, за словами землевпорядника, є ситуації, коли відсоток накладання дуже малий.

Якщо не зареєструвати ділянку, тобто не отримати кадастровий номер на землю, власник не зможе реалізувати будь-які дії щодо землі й фактично не зможе вільно розпоряджатися своєю ж власністю.

Коновалов наголошує, що проблема набула поширення з 2021 року. Саме тоді відкрився ринок землі, українці почали масово реєструвати свої ділянки. Оскільки була мета – продати землю й заробити гроші, робили "накладку на накладці, аби тільки впихнути свою землю".

Причини накладання землі:

помилки при перенесенні даних зі старих реєстрів;

неточності у визначенні меж або площі;

дублювання кадастрових номерів;

використання різних систем координат;

відсутність актуальної інформації у кадастровій карті.

Як діяти, якщо ділянки накладаються?

Землевпорядник радить відразу ж звертатися до фахівців, якщо виникла відповідна ситуація.

Передусім, за словами Коновалова, потрібно перевірити документи. Це державний акт або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Там зокрема зазначаються площа ділянки та кадастровий номер.

Оцей перший крок – майже на 90% з нього починаються всі судові справи. Чому? Тому що в базі лежить одна площа, а по факту – це інша площа,

– додав землевпорядник.

Наступним кроком фахівець радить перевірити інформацію з Публічною кадастровою картою. Перейшовши на сайт, потрібно ввести кадастровий номер ділянки й подивитись, як виглядає земля на карті. Якщо контури однієї ділянки накладаються на ділянку сусіда – це одразу буде видно.

Далі – потрібно замовити геодезичну зйомку. Фахівці виїдуть на місце, зроблять виміри та складуть відповідну документацію. На основі цих документів можна звертатися до суду чи органів місцевого самоврядування.

Ще один крок – спроба домовитись із сусідом.

Якщо ж домовитись не вдається, останній варіант – звернення до суду. Так, на підставі документів та експертиз у судовому порядку визначають, де проходить законна межа між ділянками. Рішення суду зобов'язує Держгеокадастр внести зміни.

Що ще потрібно знати про земельні питання?

Хоча в Україні земля оподатковується, є певні винятки для окремих категорій людей. У коментарі для 24 Каналу юристка Лариса Кісь розповіла, що звільнення від сплати податків на землю прописані у законодавстві.

На підставі пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України від земельного податку можуть звільнити: осіб з інвалідністю першої та другої груп; фізичних осіб, що виховують трьох і більше дітей до 18 років; ветеранів війни; пенсіонерів (за віком); фізичних осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.