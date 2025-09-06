Часто українці користуються не приватизованим городом для вирощування городини. Втім, іноді вони задумуються над тим, чи можуть його забрати.

Приватизація городу поки неможлива

У період воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це тимчасовий захід для захисту державних ресурсів.

За словами фахівців, у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.

Важливо! Однак якщо ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.

Однак, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.

Зафіксуйте факт користування. Фотографії обробленої землі, акти огляду або свідчення сусідів можуть стати доказами ваших прав.

Після скасування воєнного стану – відновіть процедуру приватизації. Обмеження тимчасові. Після їх скасування ви зможете подати заяву на оформлення власності.

Які землі наразі заборонено приватизувати?