Чи можна прописатись в недобудованому будинку

Доволі часто трапляються випадки, коли люди, наприклад, будують власний дім, при цьому продавши попереднє помешкання. Тому у них постає питання – чи можна прописатися у будинку, який ще не добудований.

Що таке житло

Об'єкт незавершеного будівництва безумовно входить до числа об'єктів цивільних прав, передбачених статтею 177 Цивільного Кодексу, оскільки є нерухомим майном, яке вільно перебуває в цивільному обороті, має нормативне закріплення та ряд характерних лише для нього ознак, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Юста".

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Об'єкт незавершеного будівництва є предметом іпотечних договорів, договорів підряду, купівлі-продажу і навіть спадкування.

В статті 331 ЦК зазначено, що право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). До завершення будівництва особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва.

Важливо! Об'єкт незавершеного будівництва – це об'єкт, збудований або який будується на відведеній для цього ділянці відповідно до дозволу та затвердженого проєкту, але без порушення будівельних норм і правил, та який не зданий в експлуатацію. Саме тому такий будинок не може вважатися житлом у розумінні Житлового кодексу України.

Чим житло відрізняється від нежитлових будівель

Житлом є не будь-яке приміщення, а саме таке, що призначено для постійного чи тимчасового проживання людей. Основна відмінність житла від нежилих будівель полягає у різному їх призначенні.

Перші призначені для постійного чи тимчасового проживання громадян (стаття 6 Житлового кодексу).

Інші використовуються для потреб промислового характеру, як об'єкти інфраструктури, адміністративні заклади тощо.

Призначення будь-якої будівлі визначається у технічному паспорті будівлі чи споруди, що ведеться за даними технічної інвентаризації. До житла, через його призначення, пред'являються спеціальні вимоги щодо санітарно-технічного стану. У разі порушення цього стану житла та неможливості його відновлення таке житло підлягає зносу чи переведенню у нежилий фонд.

Зверніть увагу! З огляду на наведені вище положення прописати дитину у об'єкті незавершеного будівництва не можна. Після того, як будівництво буде завершене, а належні документи на житловий будинок переоформлені, будинок буде вважатися житлом, в якому можна реєструватися.