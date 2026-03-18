Сир із Європи без мит: як тіньовий імпорт підриває український ринок

Український ринок сирів стикається з посиленням конкуренції через нелегальний імпорт продукції. Виробники заявляють про нерівні умови та закликають державу посилити контроль на кордоні.

Нелегальний імпорт сирів убиває український ринок

В Україні зростає тиск на ринок сирів через збільшення обсягів нелегального імпорту. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Дивіться також Поруч від кордону з агресором: на Сумщині відкрили новий молочний цех

За його словами, значна частина імпортованої продукції потрапляє на внутрішній ринок без належного митного оформлення та не обкладається митами. У результаті українські виробники опиняються у нерівних умовах конкуренції з європейськими компаніями, які, до того ж отримують державну підтримку у своїх країнах.

Зверніть увагу! Як зазначає експерт, чимала частина такого імпорту має ознаки контрафактної продукції. Вона завозиться незаконно, що ще більше ускладнює ситуацію для вітчизняних виробників.

Додатковим викликом для галузі є зростання виробничих витрат. Зокрема, перебої з електропостачанням призводять до подорожчання виробництва молочної продукції. У зв'язку з цим аграрні асоціації закликають посилити контроль на пунктах пропуску, щоб запобігти нелегальному ввезенню молочної продукції, зокрема сирів.

Важливо! Також у Всеукраїнській аграрній раді наголошують на необхідності державної підтримки українських виробників, аби зберегти їхні позиції на внутрішньому ринку.

Європейські сири можуть заполонити Україну: чому винен Китай?