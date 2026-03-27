Уряд оновлює правила протимінної діяльності: деталі законопроєкту

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який оновлює правила протимінної діяльності в Україні. Документ враховує нові виклики війни та має наблизити законодавство до міжнародних стандартів.

Правила розмінування земель змінюють

Уряд 25 березня підтримав законопроєкт, що передбачає зміни до законодавства у сфері протимінної діяльності, повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Його мета – адаптувати правила до сучасних умов та міжнародних стандартів.

У відомстві наголошують, що чинний закон ухвалювали ще до повномасштабної війни, тому він не враховує нинішні масштаби мінної загрози та нові підходи до розмінування.

Документ передбачає оновлення термінології, а також чіткіше визначення повноважень державних і місцевих органів у сфері протимінної діяльності.

Крім того, законопроєкт розширює зобов'язання влади щодо підтримки постраждалих від вибухонебезпечних предметів. Йдеться про реабілітацію, допомогу з працевлаштуванням та фінансову підтримку.

Які ще особливості нового законодавства?

Окрему увагу приділено систематизації даних. Пропонується врегулювати ведення реєстру територій, забруднених або потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами, а також забезпечити його взаємодію з Державним земельним кадастром.

Також документ уточнює принципи роботи Національного органу протимінної діяльності, зокрема у період завершення чи припинення воєнного стану.

У Мінекономіки зазначають, що оновлені терміни та підходи враховують українські реалії та мають підвищити ефективність розмінування.

