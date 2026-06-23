Аграріям готують нові витрати: тарифи Укрзалізниці можуть зрости на 45%

В Україні можуть суттєво зрости тарифи на вантажні перевезення залізницею. Міністерство розвитку запропонувало підвищити ставки Укрзалізниці на 30% вже з серпня 2026 року, а згодом можливе додаткове збільшення.

Укрзалізниця планує підвищити тарифи на вантажні перевезення

Міністерство розвитку оприлюднило проєкт наказу, який передбачає підвищення тарифів на вантажні перевезення АТ "Укрзалізниця". Тарифи зростуть на 30% з 1 серпня 2026 року.

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Як повідомляє Latifundist.com, у документі також закладено можливість ще одного етапу підвищення – на 15% із 1 січня 2027 року. У такому разі загальне зростання тарифів становитиме 45%.

У пояснювальній записці зазначається, що перегляд вартості перевезень пов’язаний із фінансовими труднощами компанії. За підсумками 2025 року збиток Укрзалізниці становив 7,6 мільярда гривень, а лише за перші чотири місяці 2026 року він зріс до 9,3 мільярда гривень.

Компанія прогнозує, що за результатами 2026 року дефіцит коштів може перевищити 26 мільярдів гривень, а збиток – 13 мільярдів гривень.

Чому хочуть змінити тарифи на перевезення

В Укрзалізниці пояснюють, що тарифи на вантажні перевезення не переглядалися майже чотири роки, тоді як за цей час індекс цін виробників промислової продукції зріс на 252,1%.

Водночас перевізник пропонує не проводити повну індексацію, а обмежитися підвищенням на 30%, щоб зменшити вплив на підприємства та бізнес.

Окремо проєкт передбачає зміну підходів до тарифів на перевезення порожніх вагонів. Для вагонів після вивантаження вантажів першого та другого тарифних класів вартість може зрости приблизно на 60%. Для інших категорій ставки залишаться без змін.

За розрахунками Укрзалізниці, підвищення тарифів дозволить отримати додаткові доходи та частково закрити дефіцит фінансування у 2026 році – приблизно на 8,6 мільярда гривень.

У компанії наголошують, що без зміни тарифної політики можуть скоротитися ремонтні програми, погіршитися технічний стан інфраструктури та посилитися проблема нестачі працівників.

Зверніть увагу! Генеральний директор УКАБ Олег Хоменко говорить, що намір Укрзалізниці підвищити тарифи на вантажні перевезення може збільшити логістичні витрати аграріїв на 5 – 7 доларів на кожній тонні та посилити перехід вантажів на автомобільний транспорт.

Атаки Росії можуть обвалити експорт українського зерна

Підвищення тарифів перевезень обмежує доходи фермерів, однак удари росіян по експорту впливають ще більше. Раніше ми розповідали, що посилення російських атак на українські порти та судна може суттєво скоротити експорт зернових у новому сезоні. Через проблеми з логістикою Україна ризикує втратити частину постачання, що може вдарити як по доходах аграріїв, так і по світовому ринку продовольства.

Удари по портах, суднах, залізниці та енергетичній інфраструктурі створюють ризики для стабільності поставок. За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, у разі продовження атак обсяги експорту з одеських портів можуть скоротитися приблизно до 4 мільйонів тонн на місяць.