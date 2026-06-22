Судно із зерном з окупованого Севастополя зайшло до турецького порту

Турецька влада дозволила судну GRUMANT (IMO: 9385879) зайти до порту Іскендерун для розвантаження партії пшениці. Зерно, за даними журналістки розслідувального проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерини Яресько, було вивезено з окупованого Севастополя.

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На борту судна перебуває близько 17,2 тисячі тонн пшениці. Вантаж завантажували з 4 по 11 червня на причалі №21 зернового термінала "Авліта" в окупованому Севастополі.

За інформацією української журналістки-розслідувачки, судно прийняли для розвантаження біля причалу Магнітогорського металургійного комбінату в порту Іскендерун.

Вона зазначила, що експортером зерна є російська компанія "Паллада", яку звинувачують у системному вивезенні аграрної продукції з окупованих українських територій.

Туреччина знала про походження вантажу, – заявляють розслідувачі

За словами Катерини Яресько, це не перший рейс судна GRUMANT із подібним вантажем. Під час попереднього заходу судно не змогло розвантажитися в Туреччині та було змушене вирушити до Лівії.

Цього разу турецька сторона надала дозвіл на захід у порт, проведення митних процедур та фітосанітарного контролю.

"Хоч причал належить російській компанії, саме влада надає дозвіл на вхід судна, здійснює фітосанітарний контроль, приймає митні платежі. І в Туреччині точно знали, що зерно викрадено з українських територій", – заявила Яресько.

Вона закликала українську владу відреагувати на ситуацію та назвала рішення турецької сторони прийняти судно з таким вантажем "ганебним випадком".

Суд Швеції дав "зелене світло": Україна зможе повернути вкрадене Росією зерно

Нещодавно ми писали, що шведський суд визнав законним затримання вантажного судна в Балтійському морі. Йдеться про танкер Caffa з краденим українським зерном, яке Росія збирає на окупованих територіях.

Шведська поліція та берегова охорона затримали танкер з українським зерном біля південного узбережжя країни ще в березні цього року. Судно підозрювали у використанні фальшивого прапора та порушенні законів про морську безпеку, оскільки його технічний стан був неналежним.