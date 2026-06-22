Судно с зерном из оккупированного Севастополя зашло в турецкий порт

Турецкие власти разрешили судну GRUMANT (IMO: 9385879) зайти в порт Искендерун для разгрузки партии пшеницы. Зерно, по данным журналистки расследовательского проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерины Яресько, было вывезено из оккупированного Севастополя.

Смотрите также Морской коридор работает: половина грузов в украинских портах — агропродукция

На борту судна находится около 17,2 тысячи тонн пшеницы. Груз загружали с 4 по 11 июня на причале №21 зернового терминала "Авлита" в оккупированном Севастополе.

По информации украинской журналистки-расследовательницы, судно приняли для разгрузки у причала Магнитогорского металлургического комбината в порту Искендерун.

Она отметила, что экспортером зерна является российская компания "Паллада", которую обвиняют в систематическом вывозе сельскохозяйственной продукции с оккупированных украинских территорий.

Турция знала о происхождении груза, – заявляют расследователи

По словам Екатерины Яресько, это не первый рейс судна GRUMANT с подобным грузом. Во время предыдущего захода судно не смогло разгрузиться в Турции и было вынуждено отправиться в Ливию.

На этот раз турецкая сторона дала разрешение на заход в порт, проведение таможенных процедур и фитосанитарного контроля.

"Хотя причал принадлежит российской компании, именно власти выдают разрешение на заход судна, осуществляют фитосанитарный контроль, принимают таможенные платежи. И в Турции точно знали, что зерно похищено с украинских территорий", — заявила Яресько.

Она призвала украинские власти отреагировать на ситуацию и назвала решение турецкой стороны принять судно с таким грузом "позорным случаем".

Суд Швеции дал "зеленый свет": Украина сможет вернуть похищенное Россией зерно

Недавно мы писали, что шведский суд признал законным задержание грузового судна в Балтийском море. Речь идет о танкере Caffa с украденным украинским зерном, которое Россия собирает на оккупированных территориях.

Шведская полиция и береговая охрана задержали танкер с украинским зерном у южного побережья страны еще в марте этого года. Судно подозревали в использовании фальшивого флага и нарушении законов о морской безопасности, поскольку его техническое состояние было неудовлетворительным.