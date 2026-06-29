Українська пшениця дешевшає перед стартом нового сезону: що відбувається на ринку

Світовий ринок пшениці завершив тиждень зі зниженням котирувань через початок жнив у Північній півкулі та зростання пропозиції нового зерна. Український ринок уже переходить до нового маркетингового сезону, а ціни на пшеницю почали реагувати на появу перших партій урожаю.

Старт жнив змінює ситуацію на світовому ринку пшениці

Світові ціни на пшеницю наприкінці тижня опинилися під тиском через початок жнив у країнах Північної півкулі, повідомляють Spike Brokers. Після короткочасного зростання, яке було пов'язане з погодними ризиками у Франції, біржові котирування почали знижуватися.

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За словами аналітиків, увага учасників ринку переключилася на очікування високого врожаю в Україні, Румунії та Росії. Додатковий вплив на ціни має активний вихід нового зерна на експортний ринок Чорноморського регіону.

У Європі збиральна кампанія лише набирає обертів. У Франції вже стартували жнива, однак у західних регіонах через спекотну погоду прогнозують нижчу за середню врожайність.

Попри локальні погодні труднощі, конкуренція серед експортерів залишається високою. Саме пропозиції з України та Росії формують основні цінові орієнтири для покупців із Північної Африки та Близького Сходу.

Українська пшениця дешевшає перед новим сезоном

Фізичний ринок пшениці в Україні вже фактично перейшов до нового маркетингового року. Поява перших обсягів нового врожаю та завершення торгівлі старими запасами спричинили зниження цін.

За тиждень продовольча пшениця подешевшала на 4 долари США за тонну, а фуражна – на 9 доларів США за тонну.

Водночас експортні темпи залишаються активними. За перші 25 днів червня Україна поставила за кордон 1,31 мільйона тонн пшениці.

Основними покупцями українського зерна залишаються Алжир, Індонезія, Італія та Туреччина. Надалі ринок залежатиме від темпів збільшення пропозиції нового врожаю та активності імпортерів, які визначатимуть новий рівень цінового балансу.

Ціни на ячмінь в Україні знижуються: що відбувається на ринку перед жнивами

Нещодавно ми розповідали, що український ринок фуражного ячменю продовжив рухатися вниз напередодні початку жнивної кампанії. Покупці стримують активність, очікуючи появи зерна нового врожаю та можливого подальшого коригування цін.