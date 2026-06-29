Начало уборки урожая меняет ситуацию на мировом рынке пшеницы

Мировые цены на пшеницу в конце недели оказались под давлением из-за начала уборки урожая в странах Северного полушария, сообщают Spike Brokers. После кратковременного роста, связанного с погодными рисками во Франции, биржевые котировки начали снижаться.

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По словам аналитиков, внимание участников рынка переключилось на ожидания высокого урожая в Украине, Румынии и России. Дополнительное влияние на цены оказывает активный выход нового зерна на экспортный рынок Черноморского региона.

В Европе уборочная кампания только набирает обороты. Во Франции уже началась жатва, однако в западных регионах из-за жаркой погоды прогнозируется урожайность ниже средней.

Несмотря на локальные погодные трудности, конкуренция среди экспортеров остается высокой. Именно предложения из Украины и России формируют основные ценовые ориентиры для покупателей из Северной Африки и Ближнего Востока.

Украинская пшеница дешевеет перед новым сезоном

Физический рынок пшеницы в Украине уже фактически перешел к новому маркетинговому году. Появление первых объемов нового урожая и завершение торговли старыми запасами привели к снижению цен.

За неделю продовольственная пшеница подешевела на 4 доллара США за тонну, а фуражная — на 9 долларов США за тонну.

В то же время темпы экспорта остаются высокими. За первые 25 дней июня Украина поставила за рубеж 1,31 миллиона тонн пшеницы.

Основными покупателями украинского зерна остаются Алжир, Индонезия, Италия и Турция. В дальнейшем рынок будет зависеть от темпов увеличения предложения нового урожая и активности импортеров, которые будут определять новый уровень ценового баланса.

Цены на ячмень в Украине снижаются: что происходит на рынке перед уборкой урожая

Недавно мы сообщали, что украинский рынок фуражного ячменя продолжил снижаться накануне начала уборочной кампании. Покупатели сдерживают активность, ожидая появления зерна нового урожая и возможной дальнейшей корректировки цен.