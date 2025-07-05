5 липня, 16:00
Які пільги мають багатодітні сім'ї при оформленні землі в Україні
Основні тези
- Багатодітні сім'ї в Україні можуть безоплатно отримати земельну ділянку з державної або комунальної власності для різних цілей, зокрема до 2 гектар для особистого селянського господарства.
- Для отримання пільгових умов потрібно подати клопотання та документи, що підтверджують статус багатодітної сім'ї, до місцевої ради або Держгеокадастру.
Оформлення земельної ділянки є доволі складним і довготривалим процесом. Для того, щоб полегшити його для багатодітних сімей введені спеціальні пільгові умови.
Які пільги передбачені законодавством
Багатодітна сім'я в Україні має право на особливу підтримку держави, зокрема – у сфері земельних відносин, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".
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Багатодітні родини можуть безоплатно отримати земельну ділянку з державної або комунальної власності:
- для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектар;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку – до 0,25 гектара в селах;
- для садівництва – до 0,12 гектара.
Зверніть увагу! Таке право надається кожному повнолітньому члену сім'ї окремо.
Що потрібно для отримання пільгових умов
- Подати клопотання до місцевої ради або Держгеокадастру.
- Додати копії документів, що підтверджують статус багатодітної сім'ї.
- Дочекатися дозволу на розробку проєкту землеустрою.
Важливо! Оформлення пільги не означає автоматичну передачу землі. Потрібно пройти всі процедурні етапи, але статус багатодітної сім'ї значно підвищує шанси на успіх.